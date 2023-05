Lisa Newtop stabil munkahellyel rendelkezett és hosszú távú párkapcsolatban élt, amikor 30 évesen megtudta, hogy gyermeket vár. Sok barátja emiatt megszakította vele a kapcsolatot, nem értettek ugyanis egyet azzal, hogy a pár megtartja a babát – ugyanis mindketten Down-szindrómával élnek. A gyermek apja akkor 25 éves volt, és bár a terhesség és a szülés alatt végig támogatta Lisát, nem sokkal később elhagyta őket. A szintén Down-szindrómával világra jött baba felnevelésében végül Lisa anyja, Patti segített – számolt be a család történetéről a Brightside.

Lisa az újszülött fiával, Nic-kel. Fotó: Patti White / Facebook

Sokan azt javasolták, inkább adják örökbe

„Munka közben visszahallgattam az hangpostámat, és egy üzenet várt Lisától, amelyben azt mondta, »Szia, anya, csak azért hívtalak, hogy elmondjam, hogy nagymama leszel«” – emlékezett vissza Patti arra a pillanatra, amikor megtudta, hogy lánya terhes. Mint mondta, teljesen ledöbbent. Tudta, hogy lánya kapcsolatban él, de azt gondolta, a Down-szindrómás férfiak sterilek.

A család beszámolója szerint a legtöbben nem hittek abba, hogy egy Down-szindrómás nő – főleg egyedülálló anyaként – normálisan fel tud nevelni egy gyermeket, még segítséggel sem. Pattinak például több barátja is azt tanácsolta, hogy ne vállaljon magára egy ekkora terhet – éppen akkor, amikor újraházasodott és azt tervezte, hogy körbeutazza a világot –, inkább adják örökbe a babát. Az akkor 48 éves nagymama azonban ehelyett lánya és unokája közelébe költözött, és a kisfiú „második anyukájaként” folyamatosan jelen volt az életükben.

Patti A MAI NAPIG második anyukaként van jelen Nic életében. Fotó: PATTI WHITE / FACEBOOK

„Szerencsésnek tartom magamat”

A két nő felosztotta egymás között a babagondozási feladatokat. Később a fiú felnevelésének oroszlánrészét Patti végezte, miközben Lisa egy hozzájuk közeli lakásban élt. Az anya egyébként nagyon szoros kapcsolatot alakított ki fiával. Ez különösen Nic 5 éves kora után volt nagyon fontos, amikor a fiú apja szívbetegség miatt elhunyt. A cikk szerint, amikor Nic Lisáról beszél, az arca felragyog, és nem győzi hangsúlyozni, mennyire „szerető és gondoskodó” az édesanyja. Kapcsolatuk legfontosabb pillanatait a közös játék és a séták teszik ki.

Nic ugyanakkor Pattihoz is erősen kötődik. Véleménye szerint nagymamája nagyszerű szakács. „Szerencsésnek tartom magamat, mert két hihetetlen anyukám is van” – fogalmazott a most 27 éves férfi. Mint mondta, nem tudja eleget hangsúlyozni, milyen egyedülálló szeretetet és támogatást kap a mai napig Lisától és Pattitól.

Egy másik megható történet: „62 évesen váltam anyává”

Nehéz döntést hozott 19 éves korában Martha Einerson: örökbe adta újszülött gyermekét. 43 évvel később azonban fia megkereste őt.



Ezzel jár a Down-szindróma

Ahogy már betegségleírásunkban is olvashattad, a Down-szindróma az egyik legismertebb genetikai rendellenesség. A betegség Langdon Down után kapta a nevét, aki először dokumentálta a problémát 1866-ban. A szindróma a leggyakrabban enyhe kisfejűséggel, ferde szemrésekkel, alacsony testmagassággal, valamilyen szintű értelmi fogyatékossággal és különböző testi fejletlenségekkel jár együtt. Magyarországon nagyjából ezer várandósságra jut egy Down-szindrómás baba, az érintett szülőknek azonban szinte biztosan ezzel a genetikai rendellenességgel születik majd gyermeke.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!