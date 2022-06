Végre tombol a nyár, meleg van, és melegednek a természetes vizek is. Ezért amikor csak tehetjük, vízbe megyünk: strandfürdőbe, uszodába, termálvízbe, tavakba vagy akár folyókba. Egészségünk érdekében azonban érdemes betartani néhány tanácsot – hívta fel a figyelmet Dr. Deli Balogh Ildikó szülész-nőgyógyász szakorvos. Mint mondta, ajánlott odafigyelni az alapokra:

fürdőzés előtt és kijövetelkor alaposan tusoljunk le,

nyílt sebbel, fekéllyel ne menjünk közös használatú vízbe,

valamint ügyeljünk arra, hogy ne vigyünk be homokot, piszkot, levágott füvet, falevelet sem a medencébe.

Az alábbiakban további tanácsokat mutatunk az okos, fertőzésmentes strandoláshoz.

A nyári melegben nincs is jobb annál, mint amikor fürdőzéssel kapcsolódhatunk ki. Fotó: Getty Images

A vizes fürdőruha veszélyei

A fürdőzés után az átmenetileg lehűlt testrészt könnyebben megtámadhatják a környezetben élő különféle kórokozók. A támadók lehetnek saját baktériumok, vírusok vagy gombák is, amelyek egyébként a száraz bőrön ártalmatlanok. Éppen ezért egyáltalán nem javasolt, hogy a napon való száradást válasszuk. „Így lehet könnyen húgyhólyaggyulladást, petefészek-gyulladást, esetleg tüdőgyulladást kapni” – figyelmeztetett a szakember. A kismamáknak különösen körültekintőnek kell lenniük a strandolásnál. Csak akkor fürdőzzenek és ússzanak, ha a méhszájuk zárt.

A lányok gyakori betegsége a hólyaghurut (ismertebb nevén felfázás), amelynek tünetei néha ijesztőek lehetnek. A legjellemzőbb a gyakori vizelési inger és csípő vizelet. Ilyenkor nem az számít, hogy mennyi időt töltöttünk a vízben, hanem az, hogy mennyit voltunk vizes ruhában a parton. Ha megtörtént a baj, érdemes először a gyógynövényeket segítségül hívni: a medveszőlő, a cickafarkfű, az aranyvesszőfű, a nyírfalevél vagy a tőzegáfonya is jó választás lehet. Ha pedig a gyógyteák fogyasztásával sem múlnak a tünetek, keressünk fel egy szakorvost, aki adhat antibiotikumot, vizelettenyésztéssel pedig a mikrobiológus deríti ki, mely baktérium található a vizeletben.

„A férfiak a vizes fürdőnadrággal a prosztatájukat veszélyeztetik, és a prosztatagyulladás a partnerünknek is kellemetlenséget okozhat. Sőt a későbbi meddőség oka is lehet a vizes fürdőruha okozta gyulladás. A felfázás elkerülése végett fürdés után érdemes rögtön száraz fürdőruhára váltani mindenkinek” – fejtette ki a szülész-nőgyógyász.

Fürdőzés menstruáció alatt – szabad vagy tilos?

A menstruáció ideje alatt is strandolhatnak a hölgyek, de csak bizonyos szabályok betartásával. „A tampont használók bátran fürödhetnek, mert a tampon a hüvely felső részéből gyűjti össze a vért, alul pedig véd a felszálló fertőzésektől. Fontos azonban, hogy a felhelyezéskor és a cserénél a kezünket és a gátat szappannal tisztára mossuk” – mondta a szakember. Ügyeljünk arra is, hogy a kézbőrünkön ne legyen seb vagy fertőzés, mert ha a tamponnal fertőzést okozó baktériumokat viszünk be a hüvelybe, akkor azok ott kiváló táptalajt találnak a szaporodásra. A vízből kijövet azonnal távolítsuk el a nedves tampont, zuhanyozzunk, és töröljük szárazra a testünket, majd vegyünk fel száraz fürdőruhát.

”Akinek pedig hosszabb, hét-nyolc napos a menzesze, a ciklust megnyújthatja progeszteron tartalmú tablettákkal. Ennek idejét, alkalmazási módját előzetesen meg kell beszélnünk a nőgyógyászunkkal, aki a megfelelő szert receptre felírhatja, és a szedést beállítja. A menstruáció mennyiségét pedig csökkenthetjük vérzéscsillapító és méhösszehúzódást fokozó gyógynövényekből készült teákkal, például palástfűvel, pásztortáskával és apróbojtorjánnal” – ismertette a szakorvos.

Meddőséget okozhat a hideg vizes ruha?

A hideg vizes ruhában való napozás a családalapításban is megakadályozhat minket: ha testünkön hagyjuk megszáradni a fürdőruhát, az 4-5 órán át is eltarthat és nagyon veszélyes. Ezzel szemben, ha kiterítjük valahová a ruhát, akkor csak 20 perc a száradási idő. „Akár meddőség is lehet a rossz döntések vége: kihűl a has, és a baktériumok, amelyek a szervezetben vannak összezárhatják a petevezetőkben a lemezeket, amely meddőséghez vezethet. A spermiumok pedig nem jutnak ki az ondóvezetékből, mert az elzáródik.”

Ha a felsorolt szabályokat mindenki (gyerekek, felnőttek, idősek, férfiak és nők) egyaránt betartják, akkor kicsi a megfertőződés esélye. A szakember szerint azonban nyáron az emberek nem csak a fertőzésveszélyt, hanem a hőség és a napsugárzás elleni védelmet sem veszik kellően komolyan. Sokan leégnek vagy napszúrást kapnak, ezért azt is ajánlott megjegyezni, hogy ha strandolni indulunk, akkor a naptejet és a kalapot se felejtsük otthon.