Menstruáció alatti szex: lehet vagy nem?

Ha kizárólag egészségügyi jellegű félelmeink tartanak vissza a menzesz alatti szerelmeskedéstől, akkor jó, ha tudjuk, hogy nincs miért aggódnunk. Ilyenkor is élhetünk nemi életet, ha kívánjuk a szexet – a dolog teljesen természetes, és mind a két fél számára biztonságos is. A legjobb ilyenkor az együttlét előtt egy takarót teríteni az ágyra vagy a zuhany alatt szeretkezni, mert egy kis vérre számítanunk kell, de ezen kívül nincs semmilyen extra teendőnk. Az óvszerhasználat ilyenkor kevésbé "véressé" teheti az együttlétet a férfi számára, és ugyanilyen célra nagyszerű megoldás lehet az intimkehely is – írja a Health.

Sok nő megfigyelheti, hogy a menstruációs vérzés során párszor kocsonyás állagú, némileg sötétebb alvadt vér is távozik, főleg a vérzés erősebb napjain. Ez az esetek többségében természetes, ugyanis a leváló méhnyálkahártya olykor nagyobb darabokban távozik. Azt azonban fontos tudni, hogy ha túl sok és túl nagy vérrögöt észlelünk, ráadásul ez fájdalmas, erős menstruációval is párosul, akkor érdemes nőgyógyászhoz fordulni, mivel mindez komoly bajt jelezhet.

Akadnak, akik menstruációkor jobban kívánják.

Van, aki ilyenkor jobban élvezi

Vannak nők, akiket a vérzés eleve visszatart a szextől, és ilyenkor sokkal kevésbé vagy egyáltalán nem is kívánják. Emellett viszont akadnak olyanok is, akik még jobban is vágynak rá, mint általában – és jobban is élvezik. Ennek oka, hogy a vérzés első napján az ösztrogén és a tesztoszteron szintje alacsony a szervezetben, de a harmadik naptól emelkedni kezd. Ráadásul egyes kutatások szerint az orgazmus segíthet csökkenteni a görcsöket, illetve a premenstruációs szindróma tüneteit is. Partnerünkkel viszont minden esetben közöljük együttlét előtt, hogy éppen vérzünk, elkerülve így az esetleges kellemetlen "meglepetéseket".

Fontos a védekezés

Menzesz alatt fokozottan figyelni kell rá, hogy biztonságos és higiénikus legyen a szex. A vérzés hatására ugyanis kinyílik a méhszáj, és könnyebben feljutnak a kórokozók a medencébe, illetve a hasüregbe, ezért könnyen elkapni a szexuális úton terjedő betegségeket, fertőzéseket. Ráadásul ilyenkor kevésbé savas a hüvely pH-értéke, ami megint csak a baktériumoknak kedvez. Tévhit, hogy menstruáció alatt nem lehet teherbe esni, úgyhogy mindenképpen használjunk óvszert – így nemcsak a betegségeket kerülhetjük el, hanem egy esetleges nem kívánt terhességet is.