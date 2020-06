Serdülőkori intim higiénia

Nagyon fontos, hogy a tinikben felmerülő problémákat őszintén megbeszéljük, ne ültessük el bennük azt a képzetet, hogy a nemi működéssel kapcsolatos dolgokra rákérdezni kínos vagy szégyellnivaló. A szexuális érettség manapság korábban következik be, így fontos idejében elmagyarázni a gyerekeknek, milyen testi változások várhatóak, és milyen higiéniai szabályokat kell betartani ezekkel párhuzamosan.

Ha a gyermek kérdéseire a szülő negatívan reagál (eltereli a szót, zavarban van, netán illetlennek minősíti a témát), olyan kép alakulhat ki a tiniben, hogy ezekről a dolgokról hallgatni kell. Az se jó, ha bacilusokkal riogatjuk, felesleges félelmeket keltünk. Viszont fontos megtanítani a higiéniai szabályokat, amelyeknek a mindennapi élet természetes részeivé kell válniuk. Alapvető például, hogy ne csak vécéhasználat után mossunk kezet, hanem előtte is, mert ha piszkos kézzel érintjük meg a nemi szervünket, könnyen összeszedhetünk valamilyen fertőzést, különösen betét-, illetve tamponcsere esetén. Fiúknak is fontos megtanítani, hogy ne üljenek rá a WC-deszkára idegen helyen. A helyes vécépapír-használatra is figyelmeztetni kell őket: lányoknál az elölről hátrafelé törlés jelentőségére hamar fel kell hívni a figyelmet.

Miért nem szabad visszatartani?

Már egészen kicsi kortól érdemes rászoktatni a gyerekeket, hogy nem szabad fehérnemű nélkül leülni valahová, mert súlyos húgyúti fertőzést, nemi betegségeket okozhat. Fontos információ, hogy nem szabad visszatartani a pisilést, a pangó vizeletben ugyanis a baktériumok könnyen elszaporodnak.

Egy egészséges ember naponta nyolcszor keresi fel a mellékhelyiséget, sokan azonban inkább visszatartják munkájuk vagy egy izgalmas film miatt. A vizelési inger azonban nem véletlenül jön, és nem is egészséges tartogatni!

A nők hüvelyének védelmét speciális baktériumflóra biztosítja, amelyet döntően jótékony hatású tejsavbaktériumok, lactobacillusok alkotnak. Ezek a hasznos baktériumok savas kémhatást alakítanak ki, amely védelmet nyújt a kórokozókkal szemben. Az első menstruációs vérzés előtt egy évvel a lactobacillusok elszaporodnak, a hüvelyi pH a felnőttkorra jellemző savas irányba tolódik. Az érett nők számára ez a kamaszkorban kialakuló tejsavas hüvelyflóra a legfontosabb védelem a különböző bakteriális, gombás és vírusok okozta fertőzések ellen.

Az öntisztuló szervünk

A hüvelyflórára hatással van a menstruációs ciklus, a terhesség, a szexuális aktivitás, a tisztálkodószer, amelyet használunk, és egy esetleges antibiotikumkúra is károsíthatja. Tanítsuk meg a lányoknak, hogy a hüvely "öntisztuló": nem kell kimosni, elég naponta a külső nemi szerveket megtisztítani. Ehhez, a megfelelő PH-egyensúly fenntartására érdemes savas kémhatású intim mosakodószert használni. A normál szappanok és tusfürdők lúgosító hatásuk miatt felboríthatják a kényes egyensúlyt, így intim részeken ne alkalmazzák.

Pamutból készült, hagyományos fazonú alsók használata ajánlatos. Tanga viselése veszélyes lehet, mivel dörzsöli, irritálja az érzékeny területeket. Tamponhasználat esetén életbevágóan fontos, hogy maximum 4-6 órán át maradhat bent egy tampon. Éjszakára érdemes egészségügyi betétet használni.

El kell magyaráznunk a tininek azt is, hogy ha bőrkiütést, viszketést, váladékozást tapasztal, akkor ne szégyelljen szólni nekünk, mert mielőbb fel kell keresni egy urológust vagy egy nemibeteg-szakrendelést - ez nem kínos, viszont nagyon fontos a gyógyulás érdekében.