Miről árulkodik a női hüvely hossza? Otthon is meg lehet mérni

A hüvely valójában egy rugalmas, izmos cső, amely a külső nemi szerveket köti össze a méhnyakkal. Lévén, hogy kívülről nem látható, sok nőt kíváncsi, hogy vajon a saját hüvelye milyen hosszú lehet – vagy milyen hosszúságúnak kellene lennie. „A hüvely testünk egy rendkívül alkalmazkodóképes része, hossza pedig változhat – életünk során, egy-egy hónapon belül, de még hormonális változások és szexuális izgalom nyomán is” – írja a The Conversation oldalán Keersten Fitzgerald háziorvos és Melissa Kang kutatóorvos, a Sydney-i Egyetem két tudományos munkatársa.

A hüvely hossza kívülről nem látható, éppen ezért sok nőt foglalkoztat. Fotó: Getty Images

Így változik a hüvely hossza a korral

A pubertást megelőzően a hüvely hossza nagyjából 5,5 és 8 centiméter között változik. Serdülőkorban aztán nemcsak a hossza változik meg, hanem hormonális hatásokra a nyálkahártyája is. A fogamzóképes korú lányoknál és nőknél ugyanis az ösztrogén hormon magas szintje nyomán a hüvelyi nyálkahártya megvastagszik és puhábbá válik, fenntartva a szerv nedvességét és reakcióképességét különböző ingerekre, például a szexuális izgalomra. Felnőttkorra a hüvely hossza jellemzően 6,5 és 12,5 centiméter között alakul, de ez egyrészt nagyon változó a nők között, másrészt a kor előrehaladtával személyenként is tovább változhat.

Az életkor mellett egyéb tényezők is kihatással vannak a hüvely aktuális hosszára. Menstruáció idején például a méhnyak pozíciója lejjebb kerül a szervezeten belül, ennél fogva a hüvelycsatorna is valamelyest rövidül. A havi vérzés elmúltával aztán a méhnyak visszakerül az korábbi helyzetébe, és a legmagasabban az ovuláció idején helyezkedik el. Hasonlóképpen változik a hüvely hossza terhesség során is, amikor a méhnyak ugyancsak magasabban található. Változókorban viszont jellemzően rövidebbé válik a hüvelycsatorna.

Egészségügyi problémák ugyancsak kihatással lehetnek a hüvely hosszúságára. A kismedencei szervek süllyedése például szintén megrövidítheti a hüvelyt. Ilyen esetekben a medencefenék izmainak gyengesége miatt egyes szervek, például a méh vagy a húgyhólyag betüremkedhetnek a hüvelybe. Ismertek továbbá olyan veleszületett rendellenességek, mint a Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser-szindróma, amelyek esetén a hüvely nem fejlődik ki teljesen magzati korban.

A szex is fontos befolyásoló tényező

Mint arra Fitzgerald és Kang rámutat, a szex szintén jelentős kihatással van a hüvelyhosszra. Szexuális izgalom hatására a szerv kinyúlik, távolabb mozgatja a méhnyakat a hüvelynyílástól, lehetővé téve a szexuális behatolást az aktus során. Dacára azonban ennek, így is előfordulhat, hogy a hüvelybe dugott pénisz, ujj vagy szexuális segédeszköz kontaktusba kerül a méhnyakkal. Egyes nők számára a méhnyak stimulációja kellemetlen vagy egyenesen fájdalmas élmény, de vannak olyanok is, akik kellemesnek találják. Bárhogy is, érdemes megemlíteni, hogy a jelenség ritkán okoz sérülést, vagy ha mégis, az a legtöbbször magától gyógyul. Mindenesetre fontos, hogy szex közben is kommunikáljunk partnerünkkel, ha valami nem esik jól.

Ezzel a módszerrel mérhető le a hüvely hossza

Bizonyos esetekben hasznos lehet felmérni a hüvely hosszát, pontosabban a méhnyak pozícióját. Ha például egy nő menstruációs kelyhet (intimtölcsér) használ vérzése felfogására, fontos, hogy megfelelő termékméretet válasszon. A rövidebb hüvelyhossz értelemszerűen azt jelenti, hogy célszerű rövidebb, kisebb kelyhet vásárolni, amely jobban illeszkedik a helyére.

Hogyan lehet tehát felmérni a méhnyak helyzetet? Nos, a két szakember azt javasolja, hogy a műveletet időzítsük a menstruáció idejére, amikor a legrövidebb a hüvelycsatorna. Első lépésként mossunk alaposan kezet szappannal és vízzel, majd keressünk egy kényelmes és stabil pozíciót: ülhetünk, guggolhatunk, vagy állva fél lábunkat feltehetjük egy székre. Ezután egyik ujjunkat óvatosan, oda-vissza irányuló mozdulatokkal csúsztassuk fel a hüvelybe. A hüvely nyálkahártyája puha és nedves tapintatú, míg a méhnyak sima és kemény, közepén egy kis bemélyedéssel, mintha csak egy apró fánk lenne.

Ha nagyon nyújtóztatnunk kell az ujjunkat, hogy elérjük a méhnyakat, akkor jó eséllyel a nagyobb kehelyméret lesz a megfelelő, míg ha nem is kell az egész ujjunkat benyomnunk, akkor inkább válasszunk kisebb méretű terméket. „Érdemes persze észben tartani, hogy ez a módszer csak durva becslést nyújt a hüvely hosszáról és a méhnyak helyzetéről (amely egyébként is megváltozhat már másnapra)” – teszi hozzá Fitzgerald és Kang.

Számít ez egyáltalán?

A két szakember hangsúlyozza, minden nő teste egyedi, az pedig, hogy mi számít "normálisnak", rendkívül széles skálán mozog. Általában véve a rövid és a hosszú hüvely között sincs igazán markáns különbség. Egy 2009-es tanulmány például arra az eredményre jutott 40 év feletti nők vizsgálatával, hogy a hüvely hossza nincs kihatással a szexuális aktivitásra és funkcióra sem. Ezzel együtt vannak olyan hüvelyi panaszok, amelyekkel feltétlenül javasolt orvoshoz fordulni, mint a szex közbeni fájdalom, a menstruációs eszközök (tampon, kehely) felhelyezése közben tapasztalt fájdalom, vagy ha felmerül a kismedencei szervek süllyedésének gyanúja.