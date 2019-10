Miről árulkodik a prolaktinszint?

Mi a prolaktin?

A prolaktin az agyalapi mirigy által termelt hormon. Nemcsak nőkben, hanem férfiakban is termelődik. Fő feladata nőknél terhesség alatt az emlő mirigyes állományának felkészítése a szoptatásra, szülés után a tejelválasztás beindítása és fenntartása a szükséges ideig. Ezért a prolaktin szintje normális esetben csak a terhesség és a szoptatás ideje alatt lenne magas. A szervezetben azonban a várandósságtól függetlenül is számos tényező képes befolyásolni a hormon termelését a stressztől kezdve egyes gyógyszereken vagy az egyéb endokrin szerveket érintő zavarokon át egészen a jóindulatú daganatokig.

Utána kell járni, mi az oka a magas prolaktinszintnek. Fotó: iStock

A hormonszintet a vérből határozzák meg. A normálistól eltérő érték esetén a háttérben húzódó ok tisztázására szükség lehet az agyalapi mirigy vizsgálatára is CT-vel vagy MR-rel. A prolaktin szintje igen széles sávon belül mozog, és számos tényező befolyásolhatja. A hormon mennyisége függhet a napszakoktól, a menstruációs ciklustól, az éhezéstől vagy éppen az elfogyasztott táplálék összetételétől, nem utolsó sorban pedig a stressztől is. Utóbbi a hormon szintjét megemelheti, így a bennünket érő stressztényezőket érdemes megemlíteni a nőgyógyászati, illetve az endokrinológiai konzultáció során.

Mi történik, ha túl kevés vagy túl sok a prolaktin?

Prolaktinhiány kialakulhat fejsérülés, testi megerőltetés, sebészeti beavatkozás, az agyalapi mirigy gyulladása, fertőzése, sérülése vagy éppen eltávolítása miatt. Az alacsony szint a férfiak esetében impotenciát, libidócsökkenést okozhat. Nőknél a prolaktin hiányának következménye, hogy a tejtermelés elmaradása miatt az anyukák nem tudják szoptatni csecsemőjüket.

A prolaktin-túltermelődés (hyperprolactinaemia) azt jelenti, hogy a tejtermelést serkentő prolaktinhormonból túl sok termelődik; ez nehezíti a teherbeesést, emiatt kezelni kell. Prolaktin-túltermelés és prolaktinhiány tünetei és kezelése.



Ha viszont a tejtermelést serkentő hormonból túl sok van, akkor megnehezítheti a teherbeesést. A magas prolaktinszint csökkent petefészek-működéshez, cikluszavarhoz, végül pedig akár meddőséghez is vezethet, így fontos, hogy ne vegyük félvállról a laboreredményeket és az esetleges tüneteket. Érdemes megjegyezni, hogy a prolaktin szintjét bizonyos gyógyszerek, például az antidepresszánsok és a fogamzásgátlók is megemelhetik.

Mik a prolaktintúltermelés tünetei?

A prolaktintúltermelés nők esetében 20 és 50 éves kor között a leggyakoribb, a férfiaknál inkább 50 felett fordul elő. A hormon túltermelődése leginkább a hölgyeknél eredményezhet súlyos tüneteket. A hajhulláson, a hízáson, a rendszertelen menstruáción és a teherbeesési nehézségeken túl jelentkezhet például látásromlás is, ha az agyalapi mirigy, vagyis a hipofízis jóindulatú daganata (prolaktinóma) nyomja a látóidegeket. A prolaktinemelkedés együtt járhat apajzsmirigyalulműködésével, így a kezelés megkezdése előtt érdemes elvégezni egy komplett hormonális kivizsgálást is.

A túl sok prolaktin mindkét nemnél a szexhormonok, az ösztrogén és a tesztoszteron szintjének csökkenésével, ezzel együtt pedig a nemi vágy elvesztésével járhat, férfiak esetén akár impotenciát is okozhat. Mindezek mellett mindkét nemnél jelentkezhet még fáradékonyság, valamint terhesség vagy szoptatás nélküli tejcsorgás. A nőknél pedig hüvelyszárazság is előfordulhat. Meg kell említeni azt is, hogy a prolaktinhormon magasabb szintje gátolhatja a fogyást és felelős lehet a korai vetélésért is.

Hogyan kezelhető a megemelkedett prolaktinszint?

A nőgyógyászati gyakorlatban a túlzott prolaktintermelés ellen súlyosabb esetekben vényköteles gyógyszer alkalmazását szokták javasolni. A korrekt diagnózis birtokában a kezelési stratégia megválasztását legjobb, ha nőgyógyászunkra, illetve endokrinológusra bízzuk. Ha pedig kiderül, hogy a problémát az agyalapi mirigy jóindulatú daganata okozza, akkor műtéti beavatkozásra is szükség lehet.