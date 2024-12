Mellemelés, mellfelvarrás: ki kérheti TB-alapon?

Az utóbbi években Magyarországon is megnőtt a különböző szépészeti beavatkozások népszerűsége. Az esetek legnagyobb részében az efféle plasztikai műtétek ára igen borsos, de van lehetőség az államilag támogatott beavatkozásokra is. Mutatjuk, minek kell teljesülni ahhoz, hogy a mellfelvarrás TB-alapon is finanszírozott lehessen.

Mi a mellfelvarrás?

A mellfelvarrás célja a megnyúlt, megereszkedett, lógó mellek eredeti helyzetének, alakjának, feszességének helyreállítása. Ennek során a megnyúlt bőrfelesleget eltávolítják, a mirigyállomány felemelik, formázzák és rögzítik. Egy régóta ismert, rutin eljárásról van szó, amely szülés, vagy jelentős fogyás után is segíthet helyreállítani a mellek korábbi, feszes pozícióját.

Bizonyos esetekben a mellplasztika is igényelhető TB-alapon. Fotó: Getty Images

Magyarországon a mellfelvarrás (mastopexia) általában nem tartozik azok közé a műtétek közé, amelyeket a társadalombiztosítás (TB) támogat, mivel esztétikai beavatkozásnak minősül. Bizonyos esetekben azonban a TB is támogathatja a beavatkozást, amennyiben ez orvosilag indokolt. Hogy támogatható-e a műtét, azt egy szakorvos döntheti el, aki méltányossági alapú térítést tarthat indokoltnak a mellek helyreállításához. Az alábbi dolgok indokolhatják mindezt:

Ha a megereszkedett mellek fizikai fájdalmat (súlyos hát-, nyak- vagy vállfájdalom) okoznak, vagy egészségkárosító hatásúak (például a mellek alatt visszatérő bőrirritáció, fertőzések mutathatóak ki).

Ha a mellek megereszkedése korábbi műtétek következménye.

Ha a mellek megereszkedése súlyos pszichés terhet jelent, és hozzájárulhat a mentális egészség romlásához.

A folyamat elindításához konzultálni kell egy szakorvossal vagy plasztikai sebésszel, aki felméri, indokolt lehet-e a műtét. Ezen kívül további orvosi szakvélemények (reumatológus, bőrgyógyász, pszichológus) beszerzésére is szükség lehet, ezekkel pedig az orvos beadhatja a kérelmet a TB-felé, amely elbírálja, támoatható-e a beavatkozás.