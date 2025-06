Fülzsír és hónaljszag: van, aki még sosem tapasztalta – íme a magyarázat

A génmutáció rosszul hangzik, de bizonyos esetekben akár vágyhat is rá az ember: egy Európában ritkának számító génmutáció miatt ugyanis az emberek egy részének nem jelentkezik izzadságszag a hónaljában.

Van, aki sosem érezte magán azt a kellemetlen szagot. Fotó: Getty Images

A koreaiak nem izzadnak

Egy brit kutatás felfedte, hogy a hónaljszagért az ABCC11 nevű gén felelős. Ez játszik ugyanis szerepet egy olyan aminosav verejtékkel való kiválasztásában, amelyet aztán a bőrön élő baktériumok felhasználnak, anyagcseréjük melléktermékeként pedig rossz szagot árasztó vegyületek képződnek – írta meg a Telex Észkombájn rovata.

Mindez egy 2013 januárjában közölt brit kutatásból derült ki, amelybe közel 6500 nőt vontak be. Mint kiderült, alig 117-en hordozták az ABCC11 egy olyan mutációját, amely a hónaljszag hiányával hozható összefüggésbe.

Hogy ez a mutáció miért éppen Európában ritka, Kelet-Ázsiában viszont kifejezetten gyakori, az egyelőre nem tisztázott. Az mindenesetre érdekes tény, hogy a koreaiak körében százezerből csupán hatan hordozzák az ABCC11 gént, a helyi lakosság legnagyobb részének tehát alig akad gondja az izzadságszaggal. Sőt: az általuk hordozott génmutáció hatására a fülzsírjuk is egészen eltérő az átlagostól: nem ragacsos, hanem száraz.

Betegség is okozhat túlzott izzadást

A testszag vagy az izzadságszag oka nagy melegben egyértelműen az izzadás, ami egy bizonyos szintig teljesen természetes. A túlzott verejtékezés azonban egészségügyi problémára, akár krónikus betegségre is utalhat, de a változó kor velejárója is. Akkor beszélünk túlzott izzadásról, ha normális hőmérsékleten, nyugalmi állapotban is tapasztalható.

Túlzott verejtékezéssel járhat például a pajzsmirigy-túlműködés, de ugyanígy a cukorbetegséget, a refluxot és az ízületi gyulladást is kísérheti ez a kellemetlen mellékhatás. A női nemi szervek fertőzései, a hüvelyi folyások, illetve maga a menstruáció is járhat testszaggal, de egyes daganatos megbetegedések miatt ugyancsak megváltozhat a test szaga.

Témába vágy, hogy a közelmúltban japán kutatók a hónaljból áradó izzadságszag megszüntetésére tettek kísérletet olyan módon, hogy a szagok helyett inkább az azokat kiváltó baktériumokkal veszik fel a harcot. A kutatócsoport egy bakteriofágot, vagyis egy baktériumokat fertőzni képes vírust hívott segítségül. Az eredmények egyelőre bíztatók, van tehát arra esély, hogy hamarosan örökre búcsút inthessünk a hónaljszagnak.