Féljenek a nadrágtól a férfiak?

1913-as feltalálása óta azonban a cipzár rendkívüli népszerűségre tett szert, és a női- és férfi nadrágokon egyaránt felváltotta a korábbi gombos sliccet. Most azonban a sürgősségi osztályokon kell megfizetnünk az árát a cipzár gyorsaságának és hatékonyságának. A BJU International urológiai szaklap egyik számában megjelent kutatás szerint 2002 és 2010 között 17 616 ember került a sürgősségire cipzár okozta nemiszerv-sérüléssel. Ezek döntő többsége hímvesszőt érintett, de öt esetben női nemi szerv sérült. A kutatók azt is hozzátették, hogy a hímvesszősérülések nagy része 18 évesnél fiatalabb fiúkkal és kamaszokkal történt (az idősebbek nyilvánvalóan megtanulták, hogyan kerüljék el az ilyen sérüléseket).

Lehet, hogy nem volt túl jó ötlet éles fémfogakat elhelyezni a nemi szerv környékén? Fotó: iStock

A felnőttek esetében egyébként az összes súlyos hímvesszősérülés közül a cipzár okozta sérülés számít az egyedüli, vezető sürgősségi ellátást igénylő oknak. Ezt követik a kerékpáros sérülések. Kisfiúk esetében viszont, akik közül vizelés közben sokan pihentetik hímvesszőjüket a vécéülőkén, a lecsapódó vécéfedél okozta sérülések gyakoribbak, mint a cipzár okozta sérülések.A kutatás vezetője, Herman Singh Bagga, a San Franciscó-i Kalifornia Egyetem urológusa azonban azt is hozzátette, hogy ritkák a cipzár okozta maradandó vagy súlyos sérülések. Többnyire csak nagy fájdalomról van szó, ami tönkretehet egy egész éjszakát. Ritkán azonban műtéti beavatkozásra, például sürgősségi körülmetélésre is szükség lehet.Ilyen baleset esetén Bagga azt javasolja, hogy az érintett próbálja nagyon óvatosan lefelé visszahúzni a cipzárt. Ha ez nem válik be, Dr. Steven M. Selbst, a philadelphiai Jefferson Orvosi Egyetem gyermekorvos professzora szerint ásványi olajat kell önteni az elakadásra. Az olcsó készítményt 20-30 percig rajta kell hagyni, és közben a páciens próbáljon nyugodtan ülni. Az előbőr végül magától kicsúszik a cipzárból, bár bizonyos esetekben ezt egy fültisztító pálcával kell segíteni.