Ezért viszkethet az intim tájék

Bárhol is viszkessen a bőrünk, nagyon kínzó érzés, de még kellemetlenebbé teszi a helyzetet, ha a hüvely területe érintett ebben. Sokan ilyenkor azonnal a hüvelygombára asszociálnak, pedig többféle probléma is okozhatja a problémát, amit a kezelésnél is figyelembe kell venni. A Clevelandi Klinika oldalán dr. Salena Zanotti szülész-nőgyógyász szakorvos foglalt össze nyolc olyan tényezőt, amely egyaránt felelős lehet a hüvelyviszketésért.

A hüvelyviszketés mint tünet többféle kiváltó tényezőre is utalhat. Fotó: Getty Images

Gombás fertőzés

Kezdjük is a felsorolást a valóban gyakori kiváltó okkal, a hüvelygombával, amelyet az élesztőgombák túlszaporodása okoz. A hüvelyben vagy annak környékén tapasztalt égő, viszkető érzés csupán az egyik lehetséges tünet, hiszen társulhat hozzá nagyon sűrű hüvelyi folyás is. Ha panaszok gyakran visszatérnek, illetve nem reagálnak a szokásos kezelési módszerekre, akkor mindenképpen javasolt nőgyógyászt felkeresni.

Szexuális úton terjedő fertőzések

Múlni nem akaró hüvelygombás tünetekkel részben azért kell orvoshoz fordulni, mert könnyen lehet, hogy nem is gombás fertőzés áll mögöttük. Többféle szexuális úton terjedő fertőzés (STI) is kiválthat viszkető és kellemetlen szagú hüvelyi folyást. Ilyen lehet akár a trichomoniázis, a genitális herpesz vagy a humán papillómavírus (HPV) okozta nemi szervi szemölcsösség.

Allergiás bőrreakció

Ahogy a pollenek tüsszögésre késztetik az allergiásokat, ugyanúgy a hüvely környékén is kellemetlen irritációt okozhatnak egyes anyagok, legyen szó akár ruházatról, akár illatszerekről. Zanotti doktor külön említést tesz az illatosított intim betétekről és tamponokról, amelyek használatát eleve nem javasolja senkinek, és amelyek szintén gyakran váltanak ki viszkető, irritált érzést a hüvely környékén. Nem ritka az sem, hogy egy új tisztálkodási vagy mosószer miatt jelentkeznek ilyesfajta panaszok, egyszersmind emiatt nem ajánlott a hüvelyöblítés (irrigálás) sem a mindennapi rutin részeként. Ha tehát bármikor azt tapasztalod egy új menstruációs vagy higiéniai terméket kipróbálva, hogy égő, viszkető érzést okoz, hagyd abba a használatát.

Tinea cruris

Avagy a bőr gombás fertőzése, amely hasonló a lábgombához, csak éppen az ágyék területére lokalizálódik. A viszketés ilyen esetekben főként a combokon és az ágyékon jelentkezik. Amennyiben a panasz kifejezetten a hüvelyre koncentrálódik, akkor nagy valószínűséggel nem bőrgomba okozza. Ha viszont az említett bőrfelületen tapasztalsz irritációt és vörösséget, amely nem múlik, feltétlenül konzultálj róla háziorvossal vagy bőrgyógyásszal.

Ösztrogénhiány

A kor előrehaladtával testünk számos része változásokon megy keresztül. Nőknél az ösztrogénszint csökkenése miatt a bőr elvékonyodhat, ami olykor diszkomforttal, viszketéssel jár. A menopauza idején éppúgy előfordulhatnak ilyen panaszok, mint kisgyermekes anyáknál a szoptatás időszakában. Hüvelysíkosítók és alacsony dózisban alkalmazott ösztrogénpótlás segítségével általában hatékonyan kezelhető a panasz, persze csak nőgyógyásszal történt konzultációt követően.

Aranyeresség

Noha az aranyérbetegség a végbélnyílás körüli ereket érinti, a kitágult vénás párnákhoz kötődő viszketés és irritáció közelsége okán a hüvely területére is átsugározhat. Az aranyeres panaszok enyhítésében az aloe vera, a jó általános higiéné és recept nélkül kapható gyógyszertári készítmények is hasznosak, tartós viszketés és végbélvérzés esetén azonban javasolt szakembert felkeresni.

Bőrproblémák

A bőrt érintő megbetegedésekkel szemben a hüvely sem élvez védettséget. Magyarán a kontakt dermatitisz vagy a szőrtüszőgyulladás is ugyanúgy érintheti ezt a területet, egyben ugyanúgy kiválthat itt is viszketést. Ha vöröslő, viszkető és akár fájdalmas bőrkiütést tapasztalsz odalent, az bőrbetegség jele lehet.

Bakteriális vaginózis

A hüvelyben mikroorganizmusok színes és harmonikus közössége él. Ha azonban a hüvelyflórán belül felborul az úgymond jó és rossz baktériumok egyensúlya, abból fertőzés alakulhat ki. A bakteriális hüvelyfertőzésre jellemző a halszagú hüvelyfolyás, amelyhez viszkető, égő érzés társulhat. A hüvelyváladék színe lehet hamuszürke vagy fehér. A probléma egyes esetekben magától rendeződik, máskor viszont antibiotikumos kezelést, így orvosi segítséget igényel.

Összességében elmondható, ha az alkalmanként fellépő hüvelyi viszketés teljesen ártalmatlan és normális jelenség. Ha viszont gyakran jelentkezik, esetleg egyre súlyosabbá válik, az már valamilyen súlyosabb kiváltó tényezőre utalhat. Azt is érdemes megfigyelni, hogy a panasz valamilyen változáshoz köthető-e, például egy új menstruációs termék kipróbálásához, vagy a semmiből jön, nyilvánvaló ok nélkül. Feltétlenül keress fel orvost továbbá, ha...