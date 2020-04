Koronavírus: erre figyeljenek a kutyások

Mióta Magyarországra is begyűrűzött az új koronavírus, egyre többen maradtak otthon önszántukból. A kijárási korlátozás bevezetésével pedig remélhetőleg, aki csak teheti, már tényleg nem mozdul ki, hiszen ez a legjobb mód, hogy lassítsuk a járvány terjedését. Mindez sok lemondással jár, és gyakran nem egyszerű megszokni az új rutint - utóbbi pedig nemcsak az emberekre igaz, hanem a velünk élő kisállatokra is.

Gondoljunk csak bele: ha eddig napközben 8 órát bejártunk dolgozni a munkahelyünkre, most kutyánk számára teljesen új felállás, hogy egész nap otthon van a család összes tagja. Márpedig az első néhány nap öröme után ez a legtöbb ebet zavarni kezdi, éppen ezért fontos, hogy ügyeljünk az alábbiakra.

Biztosítsuk számára a kellő nyugalmat

Ha egy kutya kellően le van mozgatva reggel és este, mellette szellemileg is lefárasztják, akkor napközben, az egyedül töltött időben nagyrészt alszik. Igen, akár 8-10 órát is. Most viszont, hogy a gazdája vagy éppen az egész család folyton mellette vannak, nem tud ennyit pihenni. Márpedig egy eb alvásigénye életkortól, fajtától függően 12-16 óra, ezért szüksége van a nappali szunyókálásra is. Ha nagyobb a lakásunk, esetleg kertünk is van, akkor könnyebben el tud vonulni, de kisebb lakásban ez már problémás lehet. Ha pedig a házi kedvencünk nem tud eleget aludni, 1-2 hét után ugyanúgy kimerültté válik, mint mi, emberek. A kialvatlanság pedig a kutyáknál is negatívan hat az egészségi állapotukra.

Ha azt látjuk ebünkön, hogy ide-oda vándorol, próbál lefeküdni itt-ott, de minden neszre felriad, az egyértelmű jele annak, hogy fáradt, de nem tud zavartalanul pihenni. Biztosítsunk neki legalább egy kis kuckót - trénerek ajánlják ilyenkor a szobakennelt is -, ahol nyugodtan aludhat napközben is. A gyerekeknek is magyarázzuk el, hogy ha a család szőrmók kedvence elvonul, ne menjenek utána, ne piszkálják, hagyják békén, amíg magától újra kapcsolódik a játékba.

Bizony, kutyánk számára megterhelő lehet, ha a család folyton otthon van. Fotó: Getty Images

Otthon vagyunk, mégsem vele foglalkozunk

A legtöbb családban az este a nagy séták, labdázások ideje, ami után jól esik összebújni a szőnyegen vagy kanapén bundás barátaink társaságában. A kutyák rendkívül okosak, hamar megszokják, hogy a gazdik a nap nagy részére magukra hagyják őket, ám cserébe, mikor hazaérnek, sokat foglalkoznak velük. Éppen ezért joggal gondolhatják, hogy ha egész nap otthon tartózkodunk, még többet tudunk velünk játszani. Ők nem értik, hogy a járvány miatt kényszerültünk home office-ra, a gyerekeknek pedig online kéne tanulniuk.

Ne lepődjünk meg hát, ha kis kedvencünk folyton ránk ugrál, labdáját pöcköli felénk, miközben mi haladnánk a napi teendőinkkel. Legfőképpen ne szidjuk le ezért, hiszen nem érti, hogy mi rosszat tett. Hogy hosszú távon ne sérüljön a harmonikus kutya-gazdi kapcsolat, ne alakuljanak ki nála viselkedési zavarok, a legjobb, amit tehetünk ilyenkor, hogy egyszerűen ignoráljuk. Figyeljük meg, hogy hamar megtanulja, a gazdájának fontos dolga van, és majd ha ráér, foglalkozik vele. A legtöbb kutya a második-harmadik napon már önként elvonul a nyugi helyére, és amíg a család többi tagja végzi a feladatait, ő pihen - akárcsak a normál hétköznapokon.

Bármennyire is csábító gondolat egész nap kutyánkat simogatni, ne tegyük. Mert bizony az egész napos kényeztetéshez is hamar hozzá tudnak szokni a házi állatok. Gondoljunk arra, hogy mi lesz, ha a járvány csillapodtával visszatér az életünk a normál kerékvágásba. Az eb hirtelen újra egész nap otthon marad egyedül, és a gazdi hiánya megviselheti, szeparációs szorongás alakulhat ki nála.

Tartsuk magunkat a napi rutinhoz

Minden felelős kutyatartó tudja, hogy mennyire fontos a napi menetrend kialakítása és betartása. A járványhelyzet miatt ugyan nem sétálhatunk a többi kutyás baráttal együtt, nincsenek bandázások a kutyafuttatóban, de ettől függetlenül amennyire csak lehet, ragaszkodjunk a szokásos rutinhoz.

Ugyanabban az időben etessük a kutyánkat, mint eddig. Tartsuk be a reggeli és esti séták időpontját is - még akkor is, ha az útvonal és időtartam változott. És ami nagyon fontos: törekedjünk arra, hogy a munkánk befejeztével, délután vagy este jusson kellő idő bundás kedvencünkre. Ezekkel sokat tehetünk azért, hogy a körülményekhez képest a lehető legkiegyensúlyozottabb maradjon a kutyánk - vele együtt pedig mi magunk is.

