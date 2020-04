Koronavírus: így segítenek a házi kedvencek

Az angliai Sevenoaksban lakó Marie Brown pontosan egy nappal a kijárási korlátozások bevezetése előtt vitte haza a családjához Barney-t, a Cavalier King Charles spánielt. Az időzítés tehát tökéletes volt, főleg úgy, hogy évek óta tervezték, hogy magukhoz vesznek egy kiskedvencet. Elmondása szerint az eb rendkívül sokat segít 12 és 15 éves gyerekeinek, egy személyben pótolja az iskolát és a sportfoglalkozásokat, amelyeket a lurkóknak most nélkülözniük kell. "Remekül szórakoztatják egymást, a lányom nagyon unatkozna nélküle. Barney rendszert visz a napokba, és nem mellesleg kicsábítja a gyerekeket a kertbe is" - magyarázta a The Guardiannek a nő, aki azt is hozzátette, hogy a kutya érezhetően csökkenti a bennük lévő stresszt, és örömöt, játékosságot visz az otthonukba.

Bethan Taylor-Swaine szintén csak pozitívan tud nyilatkozni kutyájáról, Lokiról. A brixtoni nő brüsszeli griffonja igazi társasági eb, aki hol kórosan rajong érte és a férjéért, hol elvárja, hogy úgy kezeljék, mint egy sztárt, és csak vele foglalkozzanak.

"Az ajtó előtt várta, hogy hazaérjen a férjem, aki azonnal elkezdett vele játszani. Szinte látni lehetett, ahogy csökken benne a nap folyamán felgyűlt stressz, feszültség" - ezt már Afsaneh Parvizi-Wayne mondta kétéves cockapoojukról, aki bármilyen szakembernél hatékonyabban segít a férjének elviselni a koronavírus-járvánnyal járó megpróbáltatásokat. A férfi szakorvosként dolgozik, és különösen nehéz a munkája az elmúlt hetekben.

A macska és a teju szintén jó "választás"

Nemcsak a kutyák, hanem a macskák is hozzájárulhatnak a gazdik jóllétéhez. A Birminghamben élő Rachel Conlisk és kisfia, Sam két cicát tartanak, Belle és Little Tyke boldogságot hoz minden napjukba. "Mindig az ölünkben vannak, ráadásul Sam azt mondja, sokkal jobban érzi magát, ha simogathatja őket" - örvendezik Rachel.

A 18 éves Alexander Phasey se kutyát, se macskát nem tart, sokkal inkább hüllőket, de saját bevallása szerint hidegvérű kedvenceitől is rengeteg melegséget kap. Egyebek mellett segítenek enyhíteni idegességét, és kevésbé stresszes, ha foglalkozik velük. Egyik kedvence a 9 hónapos Lily, egy fekete-fehér teju, akivel nagyon szoros a kapcsolata. "Úgy futkározik, akár egy kiskutya, és mindent megnyal a nyelvével" - részletezi a fiú.

Hagyjunk az állatoknak egy kis teret

Bár a házi kedvencek valóban nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy könnyebben elviseljük a bezártságot és a szociális kapcsolatok hiányát, van néhány dolog, amit nem szabad elfelejtenünk gondozásukkal kapcsolatban. Caroline Wilkinson kutyatréner szerint különösen a kutyákra jellemző, hogy ragaszkodóbbak lesznek, ha a gazdijuk többet van velük. Éppen ezért azt tanácsolja, igyekezzünk tartani az etetési és az alvási időt, és hagyjunk nekik egy kis teret, vagyis engedjük, hogy magukban lehessenek, pihenhessenek.

Adam Clowes, a Dogs Trust vezetője pedig arra figyelmeztet: ne fogadjunk örökbe csak azért egy kutyát, hogy legyen mivel elfoglalni magunkat a karantén alatt. A szervezetnél 25 százalékkal emelkedett az örökbefogadások száma, úgyhogy ez egy valós probléma. Clowes szerint az a baj, hogy sokan nem mérik fel, hogy egy állat hosszú távú elköteleződést jelent, és amikor rájönnek erre - például a járvány után -, azonnal visszaviszik a menhelyre.

