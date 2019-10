Súlyos baj lehet egy csípésből

5 helyzet, amikor a gyorsaság életet menthet - részletek itt!

A Semmelweis Egészség Napok következő rendezvénye az Elsősegélynyújtás a családban címet kapta. A szombati eseményen - amely ingyenes, de regisztrációhoz kötött - az egyetem orvosai gyakorlati segítséget nyújtanak abban, mi a teendő különböző, kisebb vagy nagyobb vészhelyzetek esetén - írja a Népszava.

Ez a teendő anafilaxiás sokk esetén

A programon kiemelt figyelmet fordítanak majd az anafilaxiás sokk, egy rendkívül súlyos allergiás reakció megismertetésére. A félórás foglalkozásokon a szakemberek bemutatnak egy 3-5 pontos teendőlistát, ami ilyenkor életet is menthet, és betekintést nyújtanak a tünetek súlyosbodását megelőző, önbelövő adrenalin injekció szakszerű alkalmazásába is.

Az anafilaxiás sokk egyebek mellett fulladással is járhat. Fotó: iStock

Az anafilaxiás sokkot különböző élelmiszerek, gyógyszerek, de akár egy darázscsípés is kiválthatja, sokan ráadásul nem is tudják, hogy maguk vagy családtagjuk érintett. A roham egyebek mellett kiütésekkel, fulladással, hányással, vérnyomáseséssel járhat, a kezdetben enyhének tűnő tünetek pedig gyorsan rosszabbodhatnak. A cikk kiemeli, a légutakban jelentkező ödéma miatt leállhat a légzés, a vérnyomás drasztikus csökkenése pedig ájulást eredményezhet. Végső esetben a teljes keringés is leállhat.

Újraélesztés-tanfolyam is lesz

Az interaktív programon ezenkívül a sebkezelés, a ficam, a törések akut ellátását is meg lehet tanulni, de a gyerekek azt is gyakorolhatják, hogy miként lehet értesíteni a mentőket, mikor, hogyan és kitől tudnak segítséget kérni. Lesz újraélesztés-tanfolyam, a látogatók elsajátíthatják az életmentés technikáját, valamint a defibrillátor használatát.

Az érdeklődők megtudhatják, hogy mi a sürgősségi osztályok szerepe, feladata, és mikor kell ezt az ellátási formát választani. A szakemberek elmagyarázzák, milyen tünetek jelezhetnek komoly betegséget, és melyek miatt nem kell aggódni.