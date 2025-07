„Ha csak egy kicsivel nagyobbat kapok az aszfalttól, már nem vagyok itt” – súlyos rollerbalesetet szenvedett a 15 éves Márk

„Edzésről hazafelé félúton hirtelen elsötétült a világ. Márk nem emlékszik, hogy mi történt és miért” – kezdte Facebook-posztját a Bethesda Gyermekkórház. Mint írták, a 15 éves fiú a szokásos útján haladt otthona felé egy elektromos rollerrel. A következő dolog, amire emlékszik, hogy késő este, bekötözve tért magához a Bethesda egyik kórtermében.

Fej-, arc-, kar- és térdsérülést szenvedett egy 15 éves fiú egy elektromos roller használata közben. Fotó (illusztráció): Getty Images

Súlyos sérüléseket szenvedett

A fiúnak a feje, az arca, a karja és a térde is súlyosan megsérült. „Ha csak egy kicsivel nagyobbat kapok az aszfalttól, már nem vagyok itt. Pedig csak 25-tel mentem, nagy kerekű rollerrel. Ha valaki rollerezik, az esést nem lehet elkerülni, csak a sérüléseket minimalizálni jó védőfelszereléssel. A biciklis sisak kevés, rendes bukó kell, ez nem egy bicikli. A rolleren állásból rosszabbul esünk, mint biciklivel vagy robogóval, mert átesünk a kormányon és lefejeljük a betont. Nekem mákom volt, vigyázzatok magatokra!” – üzent kortársainak a tinédzser.

„Nagyon könnyen megvan a baj”

A posztban a gyermekkórház nyomatékosan megkérte a szülőket, hogy fogadják meg, illetve adják át gyermekeiknek az alábbi tanácsokat:

A bukósisak használata ne opcionális, hanem kötelező legyen!

A ne opcionális, hanem kötelező legyen! Két keréken sem szabad gyorsan hajtani , mert egy esetleges esésnek nagyon komoly következményei lehetnek!

, mert egy esetleges esésnek nagyon komoly következményei lehetnek! Ha megoldható, kiskorúak ne is használjanak elektromos rollert – járjanak inkább a kerékpárral!

A poszt alá egyébként rövid idő alatt rengeteg hozzászólás érkezett. A legtöbben egyetértettek azzal, hogy a gyerekeknek még inkább a kerékpár való. „Vagy, ha rollerezni akarnak, akkor lábbal hajtóssal mennének. 25 km/óra nem kevés. Rollerrel én nem is merném. Nagyon könnyen megvan a baj” – fogalmazott az egyik Facebook-felhasználó. „Amilyen borzalmas állapotban vannak a járdák, kijelölt bicikliutak, egyenesen veszélyforrás az e-roller. Párommal nekünk is van, de nem is használjuk itt B.pesten. Nem érzem biztonságosnak, szétrázza az embert. Amelyik meg teleszkópos, az már egy profi szint és nagyon gyors is. Támogatom a kerékpárt: jobban látszódnak, de a KRESZ-t fontos, hogy ismerjék. Rengeteg a baleset abból is…” – jegyezte meg egy másik kommentelő.

De olyan is írt, aki egészen közelről látja nap mint nap a rollerbalesetek következményeit. „Fogászaton dolgozom, láttunk pár esetet sajnos... Röntgengyakorlatom alatt is rengeteg baleset volt, pl. egy 20 éves, 2 méter magas srác zokogott, mint egy 5 éves, mert váll- és kulcscsonttörése lett” – olvasható a hozzászólásban.