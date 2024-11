Így kezelhetjük a reumás csomókat

A reumás csomók jellegzetes, bár általában ártalmatlan tünetei a sokízületi gyulladásnak – mondta el Dr. Kiss Csaba, az Immunközpont reumatológusa. A szakember arról is beszélt, mi a teendő a bőr alatt megjelenő kisebb-nagyobb elváltozásokkal.

A bőr alatt tapintható puha vagy félkemény lágyrészképletek, reumás csomók a krónikus sokízületi gyulladás, vagy latinul reumatoid artritisz (RA) jellegzetes tünetei. Többnyire a betegség előrehaladottabb szakaszában jelennek meg, sokszor a rosszabb prognózisra utalva, az immunrendszer gyulladásos reakciójának következményeként.

A reumatoid artritiszről dióhéjban

"A sokízületi gyulladás egy autoimmun megbetegedés, amely legtöbbször lassan, fokozatosan alakul ki, időszakos fellángolásokkal. A betegség az ízületi belhártya gyulladását, végső soron pedig a porc, a szalagok, később a csontos képletek károsodását okozza, emellett belszervi szövődményeket is előidézhet" – ismerteti Dr. Kiss Csaba. A betegek kezdetben csak a kéz vagy a láb kisízületeiben éreznek fájdalmat, később a csukló, boka, könyök, a térdek és vállak is érintetté válnak. A gyulladt ízületek megduzzadnak, érzékenyek lesznek, a felettük lévő bőr meleg tapintatú. A gyulladásra jellemző, hogy általában szimmetrikusan jelentkezik, tehát mindkét testfélen kialakul. Gyakori, hogy a betegek fáradékonyságról, rossz közérzetről, gyengeségről és ébredés utáni ízületi merevségről számolnak be. Az életminőség romlásának megakadályozása érdekében fontos mihamarabb szakorvoshoz fordulni, mert kezelés nélkül az érintett ízületek deformálódnak, kontraktúrák alakulhatnak ki és az izmok is elgyengülnek. Mindez az ízület mozgásterjedelmének súlyos csökkenését eredményezi.

A reumás csomók jellegzetes, bár általában ártalmatlan tünetei a sokízületi gyulladásnak. Fotó: Getty Images

Reumás csomók

A sokízületi gyulladás egyik jellegzetes tünete a reumás csomók (nodulusok) megjelenése is, amelyek a betegek 30-40 százalékánál alakulnak ki, általában több évvel az ízületi panaszok megjelenését követően. A jól körülhatárolható, hússzínű csomók főként a végtagok feszítő oldalán, jellemzően a nyomásnak vagy traumának kitett területeken (könyök, ujjak, alkar) jönnek létre. Ágyhoz kötött vagy tolószékes betegeknél a sarok, az Achilles-ín, a fej hátsó része, a csípő és a keresztcsont gyakran érintettek; szemüveget viselőknél pedig az orrnyeregben is kialakulhatnak elváltozások. Ugyanakkor a csomók más, nem tipikus testtájakon (például a hangszálakon, a tüdőben, a szívben) is megjelenhetnek, befolyásolva a szervek működését. A csomók mérete változó: néhány milliméterestől egészen több centiméter átmérőig terjedhetnek. Általában nem okoznak fájdalmat, inkább esztétikai problémát jelentenek a betegek számára, bár rendkívül kellemetlenek lehetnek. Ha ugyanis aktív gyulladás vagy mögöttes struktúra (például ideg, ín, csonthártya) közelében találhatók, akkor fájdalmat is okozhatnak, esetenként kifekélyesedhetnek. Előfordulhat, hogy a könyökben kialakuló csomó miatt a beteg képtelen kiegyenesíteni a végtagot, vagy fájdalmat okoz számára az asztalon, széken való megtámaszkodás.

A reumás csomók általában nem igényelnek speciális kezelést

A reumás csomók általában jóindulatúak, a legtöbb esetben nem igényelnek speciális kezelést, elegendő a betegség kontrollálása. A kezelésnek ellenálló, fertőzött vagy fájdalmat, mozgáskorlátozottságot okozó, nagyobb méretű csomók esetében kortikoszteroid injekciók alkalmazása vagy a csomók sebészeti eltávolítása jöhet szóba. Azonban még ennek ellenére is számíthatnak a betegek a csomók kiújulására.

"Bár a reumás csomók többnyire ártalmatlan és fájdalommentes elváltozások, ha a sokízületi gyulladással diagnosztizált beteg újabb bőr alatti elváltozást, csomót fedez fel a testén, mindenképpen jelezze kezelőorvosának, hiszen más mögöttes okok (például köszvény, kalciumlerakódás) is meghúzódhatnak a háttérben" – hívja fel az érintettek figyelmét Dr. Kiss Csaba.