Fejfájás koratavasszal? Ez lehet az oka

Dr. Para Szabolcs, a Neurológiai Központ neurológusa a közeledő tavaszi frontok kapcsán beszélt a migrén kezelési lehetőségeiről.

Akár hetente többször is kínozhat a migrén

A migrén egy többnyire féloldali, lüktető fájdalom, ami érintheti a homlokot és a halántékot is. Az erős fény, zaj, szagok tovább fokozzák a fájdalom erősségét, amelyhez gyakran olyan tünetek is kapcsolódnak, mint a hányinger, hányás. A roham néhány vagy sok órán át is tarthat és akár hetente többször is jelentkezhet. Ismert, hogy létezik migrén aura nélkül, migrén aurával, és van migrénes aura is, fejfájás nélkül. Az aura maga egy neurológiai tünet, ami olyan vizuális zavarokat foglal magában, mint a szem előtt villódzó színes foltok, az átmeneti látászavar, és ide sorolhatók az olyan típusú zavarok is, mint a szaglásérzékenység, a hidegrázás, a test egyik felének bizsergése és a beszédzavar is. Krónikus migrénnek nevezzük a több mint 3 hónapon át, több mint havi 15 napon át előforduló fejfájást.

"Aki migréntől szenved, az pontosan tudja, hogy számos tényező kiválthat egy újabb rohamot. Jellegzetesen ilyen a menstruáció, a túl kevés alvás, a lelki megterhelés, a túlhajszoltság, a fogamzásgátlók szedése, a fényingerek és bizonyos élelmiszerek, főként az érlelt sajtok, a csokoládék és az alkoholos italok. Évszakváltáskor pedig gyakrabban megfigyelhető, hogy az időjárásváltozás, a frontok provokálják a fejfájást" - mondta a neurológus.

Milyen időjárási jelenségek válthatnak ki migrént?

Érzékenységtől függően főként az alábbi időjárási jelenségek kapcsán alakulhat ki migrén:

erős napsütés;

extrém hideg vagy meleg;

szikrázó fény (például tengerparton vagy havas tájon érzékelhető napsütés);

magas páratartalom;

száraz levegő;

szeles vagy viharos idő;

légnyomás csökkenés.

"Az arra érzékenyeknél az időjárásváltozások felboríthatják a kényes agyi kémiai egyensúlyt, beleértve a szerotonin szintjét is, ami hozzájárulhat a migrén kialakulásához. Sőt, az időjárási triggerek súlyosbíthatják a más kiváltó ok miatt kialakult fejfájást. - Aki tudja, hogy bizonyos időjárási tényezők kiválthatnak nála migrént, nyilván frusztrálónak tartja, hogy ezen a külső körülményen nem lehet változtatni. De fontos tudni, hogy tehetünk lépéseket annak érdekében, hogy csökkentsük ezt a külső hatást" – hangsúlyozza Para doktor. Hozzátette: elsősorban egy fejfájás napló segítségével próbáljuk minél inkább konkretizálni, mi válthatta ki a migrént. Ha már tudjuk, milyen időjárási faktor veszélyes a számunkra, igyekezzünk úgy szervezni az életünket, hogy az adott körülmények közt, például hideg, szeles időben maradjunk beltéren. És ahogyan azt minden migrénesnek javasolni szoktuk, már az első figyelmeztető jelnél vegye be az orvossal egyeztetett gyógyszerét, valamint okosan építsen fel egy egészséges életmódot, hiszen a rendszeres mozgás, a megfelelő táplálkozás és a stresszoldás eleve javíthat a fejfájósok helyzetén.

Rohamgyógyszertől a Botox-terápiáig

Ha a neurológus felállít egy kezelési tervet, és az tartalmaz egy megelőző terápiát is, azt mindig be kell tartani a rohamok elkerüléséhez. Ez főként akkor javasolt, ha havi 4-5 alkalomnál gyakoribb, vagy hosszan tartó, az alkalmazott kezelésre nem reagáló fejfájások jelentkeznek. Ilyen esetben a betegnek folyamatosan kell szedni egy gyógyszert, azért, hogy ne alakuljon ki akár minden másnap a migrén. "A rohamgyógyszerekkel mindenképpen körültekintően kell eljárni, ugyanis, ha túl gyakran alkalmazzák őket, paradox módon éppen kiváltói lehetnek a fejfájásnak. Ennek elkerülése végett, a krónikus migrénnek küzdőknek hatékony lehetőségként érdemes megpróbálni akár a speciális Botox-kezelést, amellyel hónapokra kiküszöbölhetőek lehetnek a rohamok" – ismerteti dr. Para Szabolcs, a Neurológiai Központ neurológusa. Migrén kezelésnél a Botox-injekciókat a fej és a nyak területére injektáljuk, hogy az exotoxin nevű hatóanyag csökkentse az adott terület izomfeszültségét. Ez a görcsös feszültség ugyanis kiváltója lehet a migrénes rohamoknak. A kúraszerűen alkalmazott Botox-terápia már néhány kezelés után hatékony, és ha 12 hetente megismétlik a kezelést, akár tartósan is meg lehet szabadulni migrénes fejfájástól.