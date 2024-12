Derékfájás ellen: így kezelheted otthon

Derékfájás több okból is kialakulhat, beleértve az életmódot, a genetikát, az ergonómiát, a sportsérüléseket, de még a hólapátolást és a balszerencsét is. Sőt olyan is előfordul, hogy a kiváltó ok ismeretlen marad.

A derékfájás sokakat kínoz. Fotó: Getty Images

A legjobb módszerek

Mozogj, tornázz rendszeresen! Az a mozgás jó, ami nem okoz fájdalmat (séta, torna, úszás, gyógytorna).

Mindig nyújts, melegíts be, mielőtt valamilyen testmozgást végzel!

Ha ülőmunkád van, figyelj a testtartásodra, ne legyen görbe a hátad! Változtass gyakran az ülőpozíciódon!

Ha ülőmunkád van, rendszeresen állj fel, mozgasd át magad, sétálj egyet!

Vegyél néha egy forró fürdőt!

Jóga: már napi tíz perc gyakorlás is segíthet a fájdalom enyhítésében.

Jógapózok, amelyekkel az irodában is kinyújtózhatsz.

Ne emelgess nehéz tárgyakat!

Az ágymatracod legyen kemény és próbálj meg az oldaladon aludni, ez ugyanis tehermentesíti a gerincet.

Viselj kényelmes, alacsony talpú cipőt!

Válassz olyan székeket és autóüléseket, amelyek megfelelően alátámasztják a derekadat!

Ha sokáig állsz, próbáld meg egyenlően elosztani súlyodat a két lábad között.

Tartsd meg a testsúlyod, vagy ha kell, szabadulj meg a felesleges kilóktól!

Egy jó masszázs is sokat segíthet.

Ha nincs hivatásos masszőröd vagy egy családtagod, aki bevállalná, használj masszázshengert, masszázslabdát! Ezek is javítják a vérkeringést, a nyirokkeringést és csökkentik a rossz testtartásból eredő problémákat.

Gondold végig, nem állnak-e lelki okok a fájdalom hátterében! Ha szükséges, kérd pszichológus tanácsát!