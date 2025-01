Csípőfájdalom: irány az orvos, ha ezt tapasztaljuk

A csípőfájdalom okát nem minden esetben könnyű kideríteni, fontos azonban, hogy ha kell, szánj időt a kivizsgálásra!

A hirtelen jelentkező csipőfájdalmat sok minden okozhatja. Fotó: Getty Images

Törés

Bár a csípőtájéki csonttörés viszonylag ritka, ám idősebb korban a csontritkulás következtében előfordulhat. Elég egy rossz mozdulat ahhoz, hogy megtörténjen a baj. Ha néhány nap elteltével sem szűnik meg a fájdalom, mindenképpen keress fel egy orvost, mert lehet, hogy izom- esetleg csontsérülésről van szó. Ilyenkor a fájdalom erős, a gyaloglás és az állás pedig szinte lehetetlen.

Gyulladás

Ugyancsak nem ritka a mozgás közben jelentkező ízületi fájdalom, vagy más néven nyáktömlőgyulladás. Ilyenkor a nyáktömlők irritáltak vagy fertőzöttek, ami gyakran okoz fájdalmat mozgás közben. Az ízületeket kipárnázó nyáktömlők gyulladása szúró fájdalmat okozhat a csípőben. Eleinte csak mozgás közben, később azonban nyugalomban is. A megbetegedés oka általában a túlterhelés, de okozhatják fertőzések vagy köszvény, illetve felléphet műtét után is. Ha nyáktömlőgyulladásról van szó, orvosi beavatkozásra van szükség a fertőzés megszüntetése és terjedésének megakadályozása érdekében.

A csípőízületi gyulladás legtöbbször operáció vagy a felgyülemlett ízületi folyadék lecsapolása után jelentkezik, de a csontvelő gyulladása is okozhatja. Az érintetteknél duzzanat, bőrpír, melegség és egyoldalú fájdalom jelentkezhet, amely edzés alatt és nyugalmi állapotban is előjöhet. Az ízületi gyulladás komplex kezelésekkel gyógyítható.

Kopás

Az ízületi problémák egyik leggyakoribb formája az artrózis, más néven porckopás. Első tünete a merevségérzés és fájdalom, ami a mozgás megkezdésekor, például felálláskor jelentkezik. A porc pusztulása a korral jár, de okozhatják keringési zavarok, anyagcsere-betegségek és az is, ha valaki még magzatként rosszul feküdt a méhben. Tipikus tünet a reggeli erős fájdalom, ami eleinte mozgás után javul, de később már korlátozhatja a mozgást, és nyugalomban is fáj, akár még éjjel is. Porckopás gyanújával is ortopéd szakorvoshoz kell fordulni, aki segíthet a fájdalom csillapításában, az általa előírt kezeléssel egyúttal megakadályozva a porc további károsodását.

Gyerekkorban ez is okozhatja

Gyerekkorban, általában 3 és 13 éves kor között jelentkezhet a Perthes-kór, amely a második leggyakoribb csípőízületi betegség, és a fiúknál gyakoribb. Ez a növekedésben lévő combcsont betegsége, melyben a vérellátás nem megfelelő, és az ízületi vég akár el is halhat.

A betegség a sántításon, petyhüdt testtartáson szúrható ki legjobban, és speciális gyógytornával kezelik, de bizonyos esetekben akár műtétre is sor kerülhet. Fontos, hogy a gyerek ilyenkor kerülje az ugrálást, lökdösést!