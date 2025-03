Súlyos mozgásszervi fájdalmak enyhíthetőek ezzel a terápiával

Dr. Páll Zoltán, a Fájdalomközpont traumatológusa, a regeneratív orvoslás specialistája azt fejtette ki összefoglalójában, milyen mozgásszervi fájdalmaknál válhat be, ha a test öngyógyító képességét ezekkel a módszerekkel fokozzuk, illetve képessé tesszük a szervezetet arra, hogy felgyorsítsa a regeneráció sebességét és minőségi gyógyulást hozzon létre.

A regeneratív orvoslás testazonos anyagokkal segít

A regeneratív orvoslás (vagy regeneratív medicina) lényege, hogy testazonos anyagokkal segíti elő, gyorsítja fel, teszi teljesebb értékűvé a gyógyulást. Ezek az anyagok, vagyis a vér, a zsír, a csontvelő természetes módon is jelen vannak a szervezetben, ám ha ezek közül a célnak megfelelőt kinyerik és egy speciális eljáráson viszik keresztül, képessé válik arra, hogy visszajuttatva a szervezetbe a saját regenerációs képességet fokozza. Ezzel pedig elérhető fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés, összeségében akár a gyógyulás is. A regeneratív orvoslás több módszert foglal magában, amelyek közül a kezelőorvos a probléma pontos ismeretében választja ki a legmegfelelőbbet. A legismertebb eljárások a kollagén injektálás, a hialuronsav injektálás és a sejtterápiás (vagyis PRP) kezelés.

Porckopás, ízületi gyulladás esetén is használható ez a kezelés. Fotó: Getty Images

"A sejtterápiás kezelés során a vérlemezkékben gazdag vérplazma, vagyis a platelet-rich plasma játssza a főszerepet. Ez az az agyag, amelynek kritikus szerepe van a sebek, a szöveti sérülések gyógyításában, a törések utáni regenerációban, ugyanis ez a speciális vérplazma aktiválja az őssejteket, hogy új, egészséges szöveteket hozzanak létre" – mondja dr. Páll Zoltán, a Fájdalomközpont traumatológusa, a regeneratív orvoslás specialistája. Az egyik leggyakoribb problémát jelentő porckopásnál például a vérlemezkékben, vagyis a trombocitákban találhatóak azok az őssejtek, amelyek elősegítik az építő porcsejtek osztódását, a rugalmas porcanyag képződését. Ezen kívül a kezelés hatására csökken a porcsejtek elhalása és lelassul a porc leépülését előidéző gyulladásos anyagok termelődése. A PRP-terápia azonban más eredményt is hoz: az ízületi gyulladás csökkentésével természetes fájdalomcsillapítóként működik, és javítja az ízület mozgathatóságát is.

Nem csak porckopásnál válik be

Bár a legtöbb visszajelzést valóban a porckopás esetén érkezik – hiszen 40-50 éves kor felett nagyon sokakat érint ez a probléma, számos más mozgásszeri fájdalomnál is beválhatnak a regeneratív medicina kezelései. Nagy előnyük, hogy más módszerekkel is jól kombinálhatók, tehát akár operáció után, de szerencsés esetben akár helyette is megoldást jelenthet a jól megválasztott kezelés. Az alábbi esetekben érdemes ilyen terápiával próbálkozni az egyes mozgásszervekre vetítve:

Térd: Osteoarthritis (ízületi porckopás és következményes gyulladás), meniscus sérülés, ín- és izomsérülés, futótérd, ugrótérd.

Osteoarthritis (ízületi porckopás és következményes gyulladás), meniscus sérülés, ín- és izomsérülés, futótérd, ugrótérd. Váll: Ízületi gyulladás, Rotátor-köpeny sérülés.

Ízületi gyulladás, Rotátor-köpeny sérülés. Csípő: Osteoarthritis, ín- és izomsérülések.

Osteoarthritis, ín- és izomsérülések. Boka: Osteoarthritis, Achilles-sérülés, tendinopátia (az ín tartós fájdalma és funkcióvesztése).

Osteoarthritis, Achilles-sérülés, tendinopátia (az ín tartós fájdalma és funkcióvesztése). Lábfej: Ízületi gyulladás, talpi bőnye gyulladása.

Ízületi gyulladás, talpi bőnye gyulladása. Könyök: Osteoarthritis, teniszkönyök, golfkönyök.

Osteoarthritis, teniszkönyök, golfkönyök. Csukló, kezek: Osteoarthritis, az adott ízület túlterheléses fájdalma. Így valósulhat meg a minőségi gyógyulás

"A kezeléseknek nem csak az a célja, hogy az adott testrész használható legyen (bár sok esetben ez is óriási eredmény lehet), hanem a minőségi gyógyulás. Vagyis nem csak a gyulladást és/vagy fájdalmat kell csökkenteni, de utána hosszútávú gyógyító tevékenységgel kell elősegíteni a felépülést. Ennek célja, hogy fenntartsuk vagy akár növeljük a mozgásképességet, megakadályozzuk az atrófiát, vagyis a sorvadást, visszaállítsuk az erőt, az állóképességet, elősegítsük a funkcionális felgyógyulást, és elkerüljük a nem megfelelő, kompenzáló mozgásmintákat" – ismerteti Páll doktor. Hozzátette: a regeneratív orvoslás módszereivel kiváló alapot tudunk teremteni mindehhez, hiszen, ha a páciens megszabadul a fájdalomtól, a mozgáskorlátozottságtól, akkor jöhet el az ideje a funkcionális gyógytornának és az esetleges kiegészítő fizikoterápiás kezeléseknek, hogy ismét funkcionálisan jól használható legyen a testrész, és elkerülhetővé váljon a visszaesés, az újabb sérülés.