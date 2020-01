Az ízületek ezért sajognak

Fiataloknál általában az okoz ízületi fájdalmat, ha megsérülnek sportolás közben, vagy ha esetleg túlterhelés miatt nyálkatömlő-gyulladás alakul ki. Ezzel szemben idősebbeknél többnyire ízületek kopása, ízületi gyulladás és reuma váltja ki a panaszt.

Ez utóbbi, a reuma tulajdonképpen összefoglaló elnevezés, amely közel 200 betegséget foglal magában. Minden esetben valamely testrész vagy szerv kimutatható ok nélküli, krónikus, fájdalmas, a legtöbb esetben gyulladásos megbetegedéséről van szó. Az orvostudomány jelenleg nem ismeri konkrét kiváltó okát, de megfigyelhető, hogy a panaszok a hideg, szeles idő beálltával fokozódhatnak: a lappangó ízületi gyulladást fellobbanthatja a felhevülés utáni lehűlés, a nyirkos hideg pedig fokozza az izomfeszülést és görcsöt, ami szintén fájdalomhoz vezet. A szél, a hideg leginkább fejfájást, nyaki fájdalmakat, hát- és derékfájást eredményez, a térdízület viszont főként a túlsúly és a lábak rossz vérkeringése miatt sajoghat.

Ősszel sokan számolnak be fokozódó ízületi fájdalmakról

Ausztrál kutatók szerint azonban nem az időjárás miatt jelentkeznek a fájdalmak. A Sydney-i Egyetemen működő The George Institute for Global Health szakértői összehasonlították az ausztrál meteorológiai jelentéseket a betegek beszámolóival, ezek alapján pedig nem találtak egyértelmű összefüggést a fájdalmak jelentkezése és az időjárási elemek változása között. A kutatás eredményeit ugyanakkor számos szakember, például a bostoni Beth Israel Deaconess Medical Center reumatológusai is megkérdőjelezik saját betegeik tapasztalataira hivatkozva. Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Budai Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista szerint a panaszok jelentkezése kifejezetten páciensfüggő, és mivel számos oka lehet az őszi-téli végtag- és hátfájdalmaknak, ezek kezelése a diagnózistól függ.

A kezelés első lépése

A reumatikus betegségek kezelése igen összetett, hiszen a kiváltó ok is sokféle lehet. Igen gyakori ok a gyulladás, amely leggyakrabban ízületi gyulladás formájában jelentkezik, de érintheti az izmot, az ínt és a csonthártyát egyaránt, valamint nagyon sokszor az ízületek kopása okozza a fájdalmat. Gyakori, hogy fertőzések és utánuk kialakuló betegségek, vagy olyananyagcsere-betegségekállnak a háttérben, mint a köszvény. Előfordul, hogy autoimmun folyamatok vezetnek a mozgásszervi panaszokhoz. Mindebből tisztán kitűnik, hogy hatékony kezelést csakis pontos diagnózisra építve lehet megvalósítani. Ha ez megvan, megkezdődhet az okok kezelése, ezzel párhuzamosan pedig afájdalomcsökkentése, ami jelentősen javíthat a betegek életminőségén.

Nem csak a fájdalomcsillapítás fontos

"Sok olyan páciens van, aki nem szeretne fájdalomcsillapítóktól, azok esetleges mellékhatásaitól függeni. Nekik érdemes megismerkedniük a komplementer lehetőségekkel. Ilyen módszer például a lökéshullám terápia, amely során a hullám áthatol a test felszínén, hogy beindítsa öngyógyító mechanizmusait, élénkítve az anyagcserét és a vérkeringést. Ezáltal a kezelések nemcsak a fájdalmat csökkentik, hanem - kutatások által igazoltan - a valódi okot is megszüntethetik a sérült szövetek fokozatos regenerálásával. Szintén jó hatásfokú a lágyrészekhez illesztett biokompatibilis hialuronsav injekció, amely csökkenti a fájdalmat, valamint visszaállítja az ízület kenését és lökéscsillapítását" - mondta el a fájdalomspecialista.

"Beválhat még az orvosi kollagénterápia, amely szintén injekciós kúraként csökkenti a fájdalmat, kezeli a kiindulási problémát, továbbá sokat segíthet a funkcionális gyógytorna is. Különösen hatékony lehet az egyes kezelések kombinációja - kizárólag orvosi javaslat alapján. A lényeg, hogy a pácienseknek nem szabad belenyugodniuk abba, hogy esetleg hosszú évek óta szenvednek, hanem keresniük kell a megoldás lehetőségeit, és tudniuk kell arról, hogy milyen sok hatékony módszer áll rendelkezésre" - tette hozzá.