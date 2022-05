Pszichogén fájdalomról akkor beszélhetünk, ha a panaszok mögött semmiféle szervi ok nem húzódik, azokat valamilyen lelki eredetre kell visszavezetni. A testi tünetek mögött húzódó pszichés okok kutatása még viszonylag gyerekcipőben jár, sokáig ugyanis csak néhány alapvető tünetet – például fejfájást, hasfájást, székelési gondokat vagy a fokozott izzadást – társítottak hozzá. Egyre több betegségről derül ugyanakkor ki, hogy kialakulását lelki tényezők is erősen befolyásolták. De valóban bele lehet betegedni a bánatba? A pszichoszomatikus fájdalom csillapítása nem egyszerű feladat, hiszen gyakran már a felismerése is akadályokba ütközik..

A fájdalom ördögi köre

A modern gyógyászat már három nagy csoportját megkülönbözteti a fájdalomnak, a régóta ismert nociceptív (közönséges) és neuropátiás (idegi) mellett a pszichogén, azaz lelki eredete is bizonyított. Azt is kimutatták már, hogy egyes emberek hajlamosabbak belebetegedni a bánatba vagy a stresszbe, míg mások könnyebben átvészelik a nehéz időszakokat.

A bánatba is belebetegedhetünk.

Hol jelentkezhetnek a tünetek?

A pszichoszomatikus tünetek általában azoknál a szerveknél jönnek elő, amelyek egyébként is problémát okoznak az adott egyénnél. Például ha valakinek gyengébb a gyomornyálkahártyája, stresszes helyzetben a gyomra fájdul meg, ha valaki hajlamos a migrénre, egy kimerítő nap után a feje kezd el fájni. Sajnos a lelki eredetű tünetek a fájdalom ördögi körébe kergetik a pácienseket, hiszen a betegségtől való félelem tovább növeli a benne felgyülemlett feszültséget: jobban stresszel attól, hogy rosszul lesz, és valóban rosszul lesz, mert jobban stresszel.

Megerőltető procedúra

Mivel ilyen sokféle betegség felelőssé tehető érte, a helyes diagnózis felállításához ki kell zárni a fájdalom mindenfajta szervi okát. Ez egy megerőltető procedúra az orvos és a beteg számára egyaránt, hiszen előbbit frusztrálja, hogy nem tudja felderíteni a panaszok okait, utóbbi pedig vizsgálati procedúrák hosszú során kell, hogy keresztülverekedje magát. Hogyha beigazolódik a gyanú, hogy pszichogén fájdalmunk van, pszichoterápia céljából először pszichológust érdemes felkeresni, ő szükség esetén - akár depressziós tünetek felismerésekor - továbbküldi majd a pácienst a megfelelő szakemberhez.