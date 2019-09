Visszafordítható-e az őszülés?

A melaninnal van összefüggésben

Az őszülés tudománya: akkor kezdünk el őszülni, amikor a hajhagymákban leáll a melanin termelődése. Ezeket a pigmentsejteket a haj festékanyagának is nevezik - ha egy hajhagyma egyszer leállt a termelésével, a folyamat nem visszafordítható.

Mennyit árt a stressz?

Sokan a stresszt hibáztatják ősz hajszálaikért, de a tudomány állása szerint a géneknek jóval nagyobb szerepük van abban, hogy hány éves korunkban és milyen gyorsan kezdünk el őszülni.

Sokan azt gondolják, hogy az őszülő haja kevesebb gondozást igényel. Ez azonban nem így van, hiszen könnyen ápolatlan hatást kelthet őszülő frizuránk, ha nem fordítunk rá kellő figyelmet. Milyen hibákat követhetünk el ősz hajunk gondozásánál? Kattintson!

Mikor kezdünk őszülni?

Általánosságban elmondható, hogy a kaukázusi típusú emberek harmincas éveik közepén kezdenek őszülni, az ázsiaiak harmincas éveik vége felé, a sötét bőrűeknél viszont csak negyvenes éveik közepén kezd szemmel láthatóvá válni ez a folyamat.

A géneknek nagy szerepe lehet abban, mikor kezdünk el őszülni

Egészségügyi bajok is állhatnak mögötte

Előfordulhat, hogy egészségügyi problémák állnak az őszülés hátterében, például B12-vitamin-hiány, ritka, örökletes tumoros rendellenességek, pajzsmirigyzavarok, a fejtetőn kialakuló vitiligo (szerzett festékhiányos bőrbetegség), illetve foltos hajhullás (alopecia areata).

A dohányzás is gyorsítja a folyamatot?

A dohányzás is befolyásolja, milyen gyorsan őszülünk: egy kutatás rávilágított, hogy a cigarettázók két és félszer valószínűbben őszülnek 30 éves koruk előtt, mint akik nem gyújtanak rá.

Kihúzzuk-e az ősz hajszálakat?

Tévhit, hogy több szürke vagy fehér szál nőne vissza a kihúzott helyett, de akkor sem ajánlott tépkedni, mert a hajhagymák megsérülhetnek, és a végén nem hogy ősz, de semmilyen hajszálak sem fognak kinőni belőlük.

Olyan erősek, mint a színes társaik?

Az ősz hajszálak vékonyabbak, szárazabbak, törékenyebbek és durvábbak, mint még életteli, színes társaik. Persze, van segítség: tápláló pakolásokkal és hajolajokkal puhíthatjuk a durvább szálakat.

Miért sárgulhatnak be?

Az erős fény és a nagy meleg besárgíthatja az ősz hajat. Kérjük fodrászunk tanácsát ennek elkerülésére, illetve a már meglévő probléma kezelésére.

Mit tegyünk, ha elkezdődött az őszülés?

Akinek csak néhány ősz hajszála van, egy csinos hajpánttal vagy a választék máshová helyezésével egyszerűen elrejtheti ezeket. Ha ez a módszer nem vált be, marad a festés, amelyet szalonban is kérhetünk vagy akár otthon is elvégezhetünk.

Csak a festés lehet a megoldás?

Sokan viszont inkább nem nyúlnak a hajszínükhöz. Inkább egy vagány hajvágásra szavaznak, mellyel frizurájuk egyszerre lehet természetes és trendi.

Forrás: webmd.com