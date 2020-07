Otthoni gyakorlatok öregedés ellen

Arcmasszázs

A masszázs hatására javul arcunk vérellátása, ami segíthet lelassítani a bőröregedés folyamatát és késleltetni a ráncok megjelenését. Először ujjbegyeinkkel simítsuk végig a homlokunkat a legalsó területtől egészen a hajtöveinkig. Ezután masszírozzuk át a fejbőrünket kőrkörös mozdulatokkal, majd térjünk át az orcákra, és ujjainkat simítsuk a halántékunk felé. Ezeket a mozdulatokat érdemes mindennap, reggel és este is elvégeznünk, arra azonban figyeljünk, hogy masszázs előtt mindig mossuk meg a kezünket és az arcunkat is.

Arctorna

Arcizmaink erősítése érdekében végezhetünk arctornát is. Nem kell bonyolult dologra gondolni, már az is hasznos lehet, ha szépen artikulálva az ábécé betűit ismételgetjük. Érdemes erre is naponta pár percet szánni, arcizmaink meghálálják majd. Ha pedig ebben már nagyon profik vagyunk, bonyolultabb gyakorlatokkal is próbálkozhatunk.

Csukjuk le a szemünket, és maradjunk így 10 másodpercig. Ezután tegyük két ujjunkat a két a csukott szemhéjunkra, és gyengéden az óramutató járásának megfelelően kezdjük el mozgatni az ujjainkat. Ez segíthet a szem ráncainak kisimításában. A száj körüli ráncok csökkentése érdekében pedig vegyünk egy nagy levegőt, tartsuk bent, és fújjuk fel az arcunkat, mint egy hörcsög. Ezután a levegőt az egyik orcánkból helyezzük át a másikba és vissza. Ezt ismételjük nagyjából 10 másodpercig.

Grimaszolás

A grimaszolás is feszesebbé teszi arcizmainkat. Nyissuk ki nagyra a szánkat, és próbáljuk meg a nyelvünkkel megérinteni az állunkat. Ha ezzel megvagyunk, csukott szájjal olyan szélesen mosolyogjunk, amennyire csak tudunk, miközben megpróbáljuk ráncolni az orrunkat és a szemöldökünket. Ezt is csináljuk körülbelül 10 másodpercig. Ezután hagyjuk abba a mosolygást, húzzuk be az állunkat, és tartsuk így 5 másodpercig. Ha végeztünk, ismételjük meg az egészet még 5 percen keresztül.

Forrás: brightside.me