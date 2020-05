Így kezelhetjük a kirepedezett sarkakat

Kiszáradt, kirepedezett sarkakkal sokan küzdenek, ám a probléma főként a szandálszezon közeledtével szokott előtérbe kerülni. Mutatjuk a legjobb természetes megoldásokat a panaszok enyhítésére. Ezek segítségével a nyárra már sima és puha sarkakkal büszkélkedhetünk.

Radírozás és hámlasztás

A rendszeres lábradírozás nagyon fontos, de nem kell hozzá feltétlenül bőrradírt vásárolnunk. Keverjünk össze két-három evőkanál rizstöretet egy teáskanál mézzel, néhány csepp almaecettel és egy teáskanál olívaolajjal, majd ezzel dörzsöljük át alaposan a lábfejeket. Fontos, hogy radírozás előtt mindig áztassuk be a lábunkat.

Fontos, hogy a sarok bőrét mindig gyengéden hámlasszuk, és ne reszeljük durván, különben fájdalmas bőrsérülést szenvedhetünk. Ezek a sérülések ráadásul megkönnyítik a baktériumok bejutását is.

A szódabikarbónát is segítségül hívhatjuk, mivel hámlasztó és gyulladáscsökkentő hatása is van. Három evőkanál szódabikarbónát keverjünk bele egy lavór langyos vízbe, majd ebben áztassunk lábat 15 percig. Ezután gyengéden reszeljük át a sarkakat habkővel, öblítsük le és krémezzük be a lábfejet. Ismételjük heti 2-3 alkalommal.

Teafaolaj és esti hidratálás

A teafaolajnak számos jótékony hatása van, így például a sarok bőrét is segíthet megóvni a gombás és bakteriális fertőzésektől. Csepegtessünk belőle néhány cseppet valamilyen vivőolajba vagy gazdag hidratáló krémbe, és minden este kenjük be vele a lábunkat fürdés vagy zuhanyzás után.

A sarok bőrét nem szabad durván reszelni, mert azzal csak még többet árthatunk. Fotó: 123rf

De érdemes hetente 2-3 alkalommal lefekvés előtt vazelinnel vagy valamilyen erősebb hidratálóval is bekenni a lábfejet, majd vastag pamutzoknit húzni rá és így aludni. Ez segíthet abban, hogy a sarok bőre mindig hidratált legyen, és ne keményedjen vagy repedezzen meg.

Cipő, folyadék, étrend

Természetesen az sem mindegy, hogy milyen cipőt viselünk. A nem megfelelő méretű cipők ugyanis hosszútávon biztosan bőrkeményedést okoznak. Különösen fontos, hogy saroktájon megfelelően passzoljon a cipő - ez nemcsak a bőrkeményedés kialakulását segít megakadályozni, hanem a fájdalomérzetet is csökkentheti, főleg, ha órákon keresztül állnunk kell.

Talán meglepő, de az is számít, hogyan táplálkozunk. Bizonyos vitaminok és ásványi anyagok hiánya a sarok kirepedezéséhez vezethet. Ezért figyeljünk arra, hogy minél több olyan ételt együnk, amelyekben sok cink, D-vitamin, illetve omega-3 zsírsav található. A sarokkirepedezésre hajlamosaknak továbbá érdemes fokozni a folyadékbevitelt is, mivel a dehidratált test bőre hajlamosabb a kiszáradásra.

Forrás: care2.com