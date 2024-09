Hajhullás: nem csak vitaminhiány állhat a háttérben

A hajhullás önmagában teljesen természetes folyamat, amely az egészséges szervezetű embert is érinti. Génjeink is meghatározzák, hogy milyen sűrű a hajkoronánk, ahogyan azt is, milyen intenzitással cserélődnek a hajszálak. Amiatt tehát ne aggódjunk, ha naponta kihullik néhány szál. Ha azonban napi 100 szálnál is többtől búcsút veszünk, és csomókban marad meg a fésű fogai között, akkor érdemes kideríteni, mi állhat a háttérben. A Harvard Medical School cikke a hajhullás hátterében álló okokat foglalta össze.

Ahogy bőrünk, úgy hajkoronánk is sokat elárulhat egészségünkről. Fotó: Getty Images

Mitől hullhat a hajunk?

A hajhullás az öregedési folyamat normális része lehet, de számos más tényező is felgyorsíthatja a folyamatot. Ezek a többi között az alábbiak:

öröklött genetikai rendellenességek és gyulladásos betegségek

daganatos betegségek, illetve azok kezelése



hormonális zavarok



szorongás

terhesség

vitamin- és ásványianyag-hiány



bizonyos gyógyszerek mellékhatása



jelentős fogyás rövid idő alatt



műtét vagy valamilyen betegség a közelmúltban



Noha a haj minősége részben örökletes, hatással van rá a táplálkozás, az életvitel, a hajápolási szokások. Ha valakinek ritka, vékony szálú, a különféle csodaszerek vagy táplálék-kiegészítők hatására nem lesz sűrű sörénye. Ettől függetlenül igenis számít, hogyan bánunk a hajunkkal - a heti többszöri, szárító samponnal történő hajmosást vagy a forró szárítást garantáltan nem fogja meghálálni, töredezetté, szárazzá, fénytelenné válhat.

Vitaminok a haj egészségéért

A haj növekedésében és egészségében számos vitamin és ásványi anyag is szerepet játszik, ezek a többi között az alábbiak:

A-vitamin

B2-vitamin (riboflavin)



B3-vitamin (niacin)



B7-vitamin (biotin)



B9-vitamin (folsav)



B12-vitamin



C-vitamin



D-vitamin



E-vitamin



vas



szelén



cink



Ha a felsorolt mikrotápanyagok bármelyikéből hiányt szenvedünk, az hajunk ritkulását eredményezheti. Léteznek már olyan vérvizsgálatok, amelyekkel kideríthető, melyik vitaminból és ásványi anyagból kellene többet a szervezetünkbe juttatnunk, a hiányosságok pedig diétával és étrend-kiegészítők segítségével is orvosolhatóak.