Öngyilkosságtól mentettek meg egy nőt a sínek felett – Szabadnapos rendőr is a segítségére sietett

Czelder Attila zászlós, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság körözési előadója éppen nyaralásból tért haza, amikor egy XVIII. kerületi vasúti felüljárón azt látta, hogy egy kocsi várakozik, amelynek vészvillogóját bekapcsolták, és a forgalom is feltorlódott. A híd korlátjánál egy férfi állt, és egy nő kézfejét fogta, miközben az asszony a korlátba kapaszkodott. A rendőr is lefékezett, megállt a várakozó kocsi előtt, ugyancsak bekapcsolta a vészvillogót, és odasietett a két emberhez – számolt be az esetről a Zsaru Magarin.

„Megkérdeztem a férfit, hogy a nő öngyilkos akart-e lenni, azt válaszolta, hogy igen. Már átmászott a korláton, és egy vonat alá akarta vetni magát, de szerencsére nem jött szerelvény. A férfi hozzátette még, hogy bár a nő már a korláton ült, amikor ő lefékezett mellette, de sikerült visszakönyörögnie a korlát innenső oldalára. Mondtam, hogy biztos, ami biztos, kísérjük le a hídról, és értesítsük a mentőket, valamint a rendőröket. Közben a nő elmesélte, hogy hajléktalanként él, aznap elég sokat ivott, szóváltásba keveredett a párjával, és szerelmi bánatában akart véget vetni az életének” – elevenítette fel az eseményeket Czelder Attila.

A kiérkező mentők a nőt kórházba szállították, sérülése nem keletkezett.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chaten!

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images