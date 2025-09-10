Már csak pár napig jelölheted kedvenc gyerekorvosodat erre a díjra

Már az egyetemi padsorokban ülnek a jövő gyógyítói. Idén több mint 7500-an jelentkeztek általános orvosi képzésre, közülük csaknem 2600-an első helyen. Így az orvosi szak az ötödik legnépszerűbb lett országosan. Azonban azt, hogy közülük hányan választják majd a gyermekgyógyászatot, nagyban befolyásolja a szakma társadalmi megbecsülése is. Ennek erősítésére szolgál a K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díj, amelyre már csak pár napig lehet jelölni azokat a 40 év alatti, gyermekekkel foglalkozó egészségügyi szakembereket, akik szívvel-lélekkel gondoskodnak a kicsikről és nyitottak az innovációra.

A K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díj jelölési időszaka hamarosan lezárul – nevezd be még ma kedvenc gyerekorvosodat! Fotó: Getty Images

Fókuszban a gyermekgyógyászok megbecsülése

„Az idei egészségügyi képzésekre jelentkezők nagy száma jól tükrözi az orvosi szakma népszerűségét. Bár a felvételi ponthatárok 390 és 420 között alakultak hazánk négy nagy orvosi egyetemén, a jelentkezők számából kiderül, hogy sokan már a középiskola elvégzése után elhivatottak az egészségügy iránt. Az ápolás és betegellátás területén némileg barátságosabban alakultak a ponthatárok. Összesen közel 8000-en jelentkeztek ezekre a képzésekre” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.

„Ahhoz, hogy ezek a szakok a kemény munka és tanulás mellett továbbra is népszerűek legyenek, fontos a szakma presztízsének növelése, ezen belül is a legkisebbekkel foglalkozó gyermekgyógyászok megbecsülése. Ezért indítottuk el idén is a K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói pályázatunkat, amelynek célja, hogy elismerjük azokat a háziorvosokat, szakorvosokat, rezidenseket, és idén először a szakdolgozókat is, akik innovatív technikákat alkalmazva gyógyítják a kicsiket, és szaktudásuk mellett szívvel-lélekkel dolgoznak” – fogalmazott.

A jelentkezőknek szeptember 30-án délig van lehetőségük kitölteni a pályázati adatlapot, míg a nagyközönség szeptember 15-éig jelölheti kedvenc 40 év alatti gyermekegészségügyi dolgozóját ezen a felületen.

Idén kórházi és kórházon kívüli szakdolgozók is jelentkezhetnek

A K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díjra a már jól ismert orvosi kategóriák mellett a 40 év alatti szakdolgozók jelentkezését is várják. Ők azok a mentőápolók, nővérek, gyermekpszichológusok, dietetikusok, asszisztensek és sokan mások, akik elengedhetetlen munkát végeznek annak érdekében, hogy a kicsik újra teljes életet éljenek – olvasható a K&H közleményében.

Zsűrizés, szavazás, díjazás

A tájékoztatás szerint a pályázatokat első körben egy szakértői zsűri bírálja majd el, ezt követően pedig decemberben online szavazáson dönthetünk arról, hogy ki kapja a K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói közönségdíjat. „Érdemes tudni, hogy a klasszikusnak számító orvosi pályázatokkal szemben ennél a díjnál nem a tudományos munka és a publikációk alapján bírál a zsűri, hanem a gyermek- és családközpontú gyógyítást helyezi előtérbe, illetve az innovatív eljárások iránti nyitottságot” – jegyezték meg.

A 9 nyertes fejenként 1,3 millió forintot kap, amelyből 300 ezer forintot szakmai továbbképzésére fordíthat.