Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+16° +25°
Kettős front

Már csak pár napig jelölheted kedvenc gyerekorvosodat erre a díjra

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Idén is neves díjjal ismerik el a gyermekgyógyászat azon képviselőit, akik innovatív technikákat alkalmazva gyógyítják a kicsiket, és szaktudásuk mellett szívvel-lélekkel dolgoznak. A jelölési időszak viszont hamarosan lezárul – nevezd be még ma kedvenc gyerekorvosodat!

Már az egyetemi padsorokban ülnek a jövő gyógyítói. Idén több mint 7500-an jelentkeztek általános orvosi képzésre, közülük csaknem 2600-an első helyen. Így az orvosi szak az ötödik legnépszerűbb lett országosan. Azonban azt, hogy közülük hányan választják majd a gyermekgyógyászatot, nagyban befolyásolja a szakma társadalmi megbecsülése is. Ennek erősítésére szolgál a K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díj, amelyre már csak pár napig lehet jelölni azokat a 40 év alatti, gyermekekkel foglalkozó egészségügyi szakembereket, akik szívvel-lélekkel gondoskodnak a kicsikről és nyitottak az innovációra.

mosolygós fiatal doktornő ökölpacsizik egy kislánnyal
A K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díj jelölési időszaka hamarosan lezárul – nevezd be még ma kedvenc gyerekorvosodat! Fotó: Getty Images

Fókuszban a gyermekgyógyászok megbecsülése

Az idei egészségügyi képzésekre jelentkezők nagy száma jól tükrözi az orvosi szakma népszerűségét. Bár a felvételi ponthatárok 390 és 420 között alakultak hazánk négy nagy orvosi egyetemén, a jelentkezők számából kiderül, hogy sokan már a középiskola elvégzése után elhivatottak az egészségügy iránt. Az ápolás és betegellátás területén némileg barátságosabban alakultak a ponthatárok. Összesen közel 8000-en jelentkeztek ezekre a képzésekre” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.

„Ahhoz, hogy ezek a szakok a kemény munka és tanulás mellett továbbra is népszerűek legyenek, fontos a szakma presztízsének növelése, ezen belül is a legkisebbekkel foglalkozó gyermekgyógyászok megbecsülése. Ezért indítottuk el idén is a K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói pályázatunkat, amelynek célja, hogy elismerjük azokat a háziorvosokat, szakorvosokat, rezidenseket, és idén először a szakdolgozókat is, akik innovatív technikákat alkalmazva gyógyítják a kicsiket, és szaktudásuk mellett szívvel-lélekkel dolgoznak” – fogalmazott.

A jelentkezőknek szeptember 30-án délig van lehetőségük kitölteni a pályázati adatlapot, míg a nagyközönség szeptember 15-éig jelölheti kedvenc 40 év alatti gyermekegészségügyi dolgozóját ezen a felületen.

Idén kórházi és kórházon kívüli szakdolgozók is jelentkezhetnek

A K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díjra a már jól ismert orvosi kategóriák mellett a 40 év alatti szakdolgozók jelentkezését is várják. Ők azok a mentőápolók, nővérek, gyermekpszichológusok, dietetikusok, asszisztensek és sokan mások, akik elengedhetetlen munkát végeznek annak érdekében, hogy a kicsik újra teljes életet éljenek – olvasható a K&H közleményében.

Zsűrizés, szavazás, díjazás

A tájékoztatás szerint a pályázatokat első körben egy szakértői zsűri bírálja majd el, ezt követően pedig decemberben online szavazáson dönthetünk arról, hogy ki kapja a K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói közönségdíjat. „Érdemes tudni, hogy a klasszikusnak számító orvosi pályázatokkal szemben ennél a díjnál nem a tudományos munka és a publikációk alapján bírál a zsűri, hanem a gyermek- és családközpontú gyógyítást helyezi előtérbe, illetve az innovatív eljárások iránti nyitottságot” – jegyezték meg.

Ez is érdekelhet

A 9 nyertes fejenként 1,3 millió forintot kap, amelyből 300 ezer forintot szakmai továbbképzésére fordíthat.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

Gyógyvarázs program magyar egészségügy K&H gyógyvarázs K&H jövő gyógyítói díj K&H jövő gyógyítói pályázat

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Kettős front
Maximum: +25 °C
Minimum: +16 °C

Délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen - legkésőbb északkeleten is - záródik. A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar, az Alpokalján jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű. Késő este 18, 25 fokot mérhetünk. Ma kettős fronthatás terhel minket, egy hullámzó frontrendszer ugyanis nedvesebb léghullámokat és változékonyabb időt hoz.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra