100 százalékos gyümölcslé vs. friss gyümölcs: ugyanannyira egészségesek?

Perl Kitti

A különféle üdítőknél mindenképpen jobb, ha 100 százalékos gyümölcsleveket fogyasztasz. De vajon ad annyit 1-2 pohárnyi ilyen ital, mint egy adag friss gyümölcs? Mutatjuk a szakértők válaszát!

„A 100 százalékos gyümölcslé és a friss gyümölcs között több fontos különbség van” – hívta fel a figyelmét Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egészséges táplálkozást népszerűsítő aloldala, a Merőkanál.hu. Mutatjuk, miért nem mindegy, hogy gyümölcslevet vagy friss gyümölcsöt fogyasztasz-e.

A 100 százalékos gyümölcslé és a friss gyümölcs között több fontos különbség is van. Fotó: Getty Images

100 százalékos gyümölcslé vs. friss gyümölcs

Ha bizonyos jellemzők alapján összehasonlítjuk a friss gyümölcsöket és a gyümölcsleveket, akkor egyértelműen a friss gyümölcsök vizsgáznak jobban, minden szempontból. A friss gyümölcsökben ugyanis nemcsak a vitaminból van több, hanem rostokból is – ez utóbbi tulajdonságuk miatt pedig tovább biztosítják a teltségérzetet, valamint az emésztésre gyakorolt pozitív hatásuk is jelentősebb, mint a 100 százalékos gyümölcsleveknek.

A gyümölcslevek emellett gyorsabb vércukorszint-emelkedéshez vezetnek, és fogyasztásukkal sokkal több cukrot is viszel be, ráadásul koncentrált formában.

Tudtad? A rostdús táplálkozás az aranyér megelőzésében és kezelésében, valamint a mikrobiom egészségének megőrzésében is kulcsszerepet játszik.

Ezt javasolják a szakértők

A Merőkanál.hu azt javasolja, hogy fogyassz el naponta 1-2 adag friss gyümölcsöt – a napi 3-4 adag zöldség mellett. Emellett pedig azt írják, hogy bár „a 100%-os gyümölcslé jobb választás, mint a gyümölcsitalok, -nektárok, valamint különböző üdítőitalok, fogyasztásuk viszont csak alkalmanként, kis mennyiségben javasolt.”

