100 százalékos gyümölcslé vs. friss gyümölcs: ugyanannyira egészségesek?

„A 100 százalékos gyümölcslé és a friss gyümölcs között több fontos különbség van” – hívta fel a figyelmét Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egészséges táplálkozást népszerűsítő aloldala, a Merőkanál.hu. Mutatjuk, miért nem mindegy, hogy gyümölcslevet vagy friss gyümölcsöt fogyasztasz-e.
100 százalékos gyümölcslé vs. friss gyümölcs
Ha bizonyos jellemzők alapján összehasonlítjuk a friss gyümölcsöket és a gyümölcsleveket, akkor egyértelműen a friss gyümölcsök vizsgáznak jobban, minden szempontból. A friss gyümölcsökben ugyanis nemcsak a vitaminból van több, hanem rostokból is – ez utóbbi tulajdonságuk miatt pedig tovább biztosítják a teltségérzetet, valamint az emésztésre gyakorolt pozitív hatásuk is jelentősebb, mint a 100 százalékos gyümölcsleveknek.
A gyümölcslevek emellett gyorsabb vércukorszint-emelkedéshez vezetnek, és fogyasztásukkal sokkal több cukrot is viszel be, ráadásul koncentrált formában.
Ezt javasolják a szakértők
A Merőkanál.hu azt javasolja, hogy fogyassz el naponta 1-2 adag friss gyümölcsöt – a napi 3-4 adag zöldség mellett. Emellett pedig azt írják, hogy bár „a 100%-os gyümölcslé jobb választás, mint a gyümölcsitalok, -nektárok, valamint különböző üdítőitalok, fogyasztásuk viszont csak alkalmanként, kis mennyiségben javasolt.”