Olcsóbb lett a gyümölcs és a zöldség is

A nagybani piacon átlagban 15-20 százalékkal, a kiskereskedelemben pedig 10-20 százalékkal olcsóbb a gyümölcs és a zöldség idén, mint tavaly nyáron. Ennek részben az az oka, hogy itthon és Európa-szerte is sokkal jobb lett a termés, mint az előző két évben – mondta az InfoRádióban Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzője.

A szakember szerint a klímaváltozás miatt sokkal hamarabb érnek a gyümölcsök, így pedig nagyon kitolódik vagy egyes fajtáknál eltolódik a szezon. A szőlőt hozta fel példaként, amit az utóbbi években már augusztusban szüretelnek a magyar gazdák, míg a kajszibarack idén két héttel korábban érett a megszokotthoz képest. Éppen emiatt az agrárközgazdász úgy véli, hogy már nem mérvadó az aktuális év termésmennyiségét az előző év hasonló időszakával összehasonlítani, ugyanis folyamatosan változik a szezonok időtartama.

Fotó: Getty Images

A viszonylag kedvező időjárás miatt idén erősen közepes, jó termés lesz az elemző szerint. Nagyobb mennyiség esetén pedig a kereskedők is kedvezőbben tudnak árazni. Héjja Csaba felhívta a figyelmet az importtermékek hatására is, ugyanis unión kívüli, harmadik országokból elég jelentős mennyiségben érkeznek gyümölcsök Magyarországra, ami szintén meghatározza az árakat.

Az Agrárközgazdasági Intézet közlése szerint a paradicsomnak például 5-10 százalékkal alacsonyabb az ára, mint tavaly ilyenkor, de a paprika is kevesebbe kerül az egy évvel korábbi árakhoz képest. Héjja Csaba megemlítette még az újburgonyát is, ami csaknem 50 százalékkal olcsóbb 2023-hoz képest, és ha emelkedni is fog az ára a következő időszakban, vélhetően nem lesz durva drágulás, mert ugyancsak nagy volt az idei termés.