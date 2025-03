Indul a fagyiszezon: ennyibe fog kerülni egy gombóc idén

Arról, hogy milyen árakra lehet számítani a fagyizókban, és mik lehetnek az idei év legújabb ízei, Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke nyilatkozott a Pénzcentrumnak.

A tavalyihoz hasonlóan idén is nagyjából 10 százalék körüli emelés várható, tehát egy gombóc ára nagyjából 550-650 Ft körül lesz –

mondta el a portálnak a szakember.

A hagyományos gombócokat semmilyen íz nem képes letaszítani a trónról. Fotó: Getty Images

Koviubis is lesz idén, de a csoki-vanília továbbra is első

A sütemények ára már most is viszonylag magas, 1000 és 1500 Ft között mozog átlagosan, de sajnos az alapanyagárak, az előállítási költségek, a járulékok és a különböző adóterhek nem is teszik lehetővé, hogy olcsóbban adják a vállalkozások a szakember szerint.

Az új, akár meghökkentő ízekből soha nem fog annyi fogyni, mint a hagyományos, bevált gombócokból. Arra vonatkozóan, hogy melyik gombóc a legkeresettebb, a szakértő elmondta: a legnagyobb mennyiségeket még mindig a jól bevált alap ízekből lehet eladni, de ez a top 4 íz – csokoládé, vanília, eper, citrom – az utóbbi években kiegészült a pisztáciával és a mangóval. Idén valószínűleg a dubai csokis fagyiból is hasonló mennyiségeket fognak eladni.