Ezért érdemes heti egyszer lencsét enni: 4 gyógyító hatás a fogyástól a vérképzésig

Barnától a vörösön át a zöldig megannyi lencsefajtát kaphatunk a boltokban, ezek közös jellemzője azonban, hogy gazdagok fehérjében, rostokban, továbbá kiváló forrásai a B-vitaminoknak, beleértve a folsavat is, a vasnak, a mangánnak és a káliumnak egyaránt. Ugyancsak bővelkednek antioxidáns hatású növényi polifenolokban, miközben nátrium és telítettzsírsav-tartalmuk elenyésző. Ilyen módon nagyszerűen illeszkednek az egészséges táplálkozás elveibe, miközben konyhai felhasználásuk is sokrétű lehetőségeket tartogat. Különösen hasznos a fogyasztásuk húsmentes táplálkozás esetén, valamint gluténmentes élelmiszerként a lisztérzékenyek számára is értékes alapanyagul szolgálhatnak.

A lencse nagyon sokoldalúan felhasználható alapanyag a konyhában. Fotó: Getty Images

Az alábbiakban azt mutatjuk be, milyen egészségügyi előnyöket tulajdonítanak a rendszeres lencsefogyasztásnak a tudományos kutatások.

A lencse és a szív egészsége

A lencse különösen jótékonyan hat a szív- és érrendszer működésére. Mint azt a Clevelandi Klinika írja, a benne lévő kálium nagyon fontos szerepelő a vérnyomás-szabályozásban, de összefüggésbe hozható a koleszterinszint-csökkentéssel is. Emellett a lencse magas folsav- és vastartalma hozzájárul az zavartalan vörösvérsejt-képződéshez és így a vérszegénység megelőzéséhez, de a folsav kiemelt szerepet játszik még az egészséges várandósságban is.

A fogyókúra támogatója

Egyszerre laktató, de közben nem dúskál a kalóriában – igen, ez is a lencse. A WebMD cikke szerint remekül helyettesíthetők vele étrendünkben olyan energiadús élelmiszerek, mint például a vörös húsok, méghozzá anélkül, hogy ezzel elbuknánk az értékes fehérjéket. A lencse ugyanis gazdag esszenciális aminosavakban, magas rost- és rezisztenskeményítő-tartalma révén pedig lassítja a szénhidrátok felszívódását, egyben tartósabban eltelít étkezés után. Összességében tehát kiválóan passzol a fogyókúrás diétába, elősegítve az egészséges testsúly elérését és megőrzését.

Ellenszer a vastagbélrákra

Egy több száz korábbi tanulmányon alapuló 2019-es tudományos elemzés szerint a megfelelő rostbevitel összefüggésbe hozható a vastag- és végbélrák csökkent kockázatával – írja a MedialNewsToday. A rostok azért fontosak, mert táplálékul szolgálnak a bélflóra hasznos baktériumai számára. Mivel a bélflóra az immunrendszer működését is támogatja, összességében az olyan rostdús élelmiszerek, mint a lencse, a rákmegelőzésben is lényeges szerepet tölthetnek be.

A vércukorszintet is csökkenti a lencsefogyasztás

Ugyancsak kutatások igazolják, hogy a rendszeres lencsefogyasztás előnyös hatással bír a szénhidrátháztartásra. Ilyen módon a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében és kezelésében egyaránt közreműködhet. Állatkísérletek tanúsága szerint nemcsak a vércukorszint-szabályozást, de a zsíranyagcserét is javítja. Általában véve a lencsének alacsony a glikémiás indexe, továbbá lassítja a szénhidrátok lebontását a szervezetben. Így tehát segíthet elejét venni a hirtelen kiugrásoknak a vércukorszintben.

Így kerülheted el a puffadást

Mint általában a hüvelyesekre, a lencsére is igaz, hogy az arra érzékenyek körében puffasztó hatást fejthet ki a fogyasztása. Ezt azonban néhány egyszerű konyhai trükkel kivédhetjük. A Tudatos Vásárlók Egyesülete egy korábbi cikkében azt tanácsolja, hogy főzés előtt mindenképpen áztassuk be a lencsét pár órára, majd öntsük le, és friss vízben tegyük fel főni. Főzés után érdemes ismét leönteni a főzővizet, ha pedig levest készítenénk, akkor adjunk hozzá helyette alaplevet. Emésztésünket nagyban támogathatjuk továbbá, ha a lencséhez köményféléket, zöldfűszereket és zöld leveles zöldségeket is adunk.