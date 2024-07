Idén korábban kezdődött a dinnyeszezon

Az elmúlt években a görögdinnye exportja jelentősen nőtt, de a hazai fogyasztás is magas, a görögdinnye esetében fejenként 10-12 kilogramm, míg a sárgadinnyénél fejenként 1,5-2,2 kilogramm évente - mondta el Nagy István agrárminiszter a közösségi médiában közzétett videójában az Agrárminisztérium (AM) tájékoztatása szerint.

Hozzátette, hogy 2024-ben 1198 termelő foglalkozik görögdinnyével és 269 termelő sárgadinnyével, összesen 3665 hektáron termesztve görögdinnyét és 436 hektáron sárgadinnyét, amelynek területe az elmúlt évhez képest jelentősen bővült. Az idei szezonban várhatóan 160-180 ezer tonna görögdinnyét takarítanak be, ami a kedvező időjárási feltételeknek is köszönhető - közölte a miniszter.

Finom és egészséges is a dinnye. Fotó: Getty Images

Nagy István hangsúlyozta, idén nem szenvedtek fagykárt a dinnyék, éppen ezért a termesztési feltételek kedvezőek. A dinnye kifejezetten kedveli a mostani napos, meleg időjárást, így minden feltétel adott ahhoz, hogy kiváló minőségű magyar dinnye legyen a boltokban. A miniszter a görögdinnye exportjával kapcsolatban elmondta, hogy 2023-ban 47 ezer tonnára nőtt, értékben pedig 85 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A cél tovább növelni az exportot, amelyhez a lehetőségek továbbra is adottak. A célországok között Szlovákia, Csehország és Lengyelország szerepel, mivel földrajzi fekvésünk miatt ezekbe az országokba jóval olcsóbban, alacsonyabb szállítási költségekkel tudunk szállítani - fejtette ki a miniszter.

Nagy István hangsúlyozta, a magyar dinnye nemcsak finom, hanem egészséges is, tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyek hozzájárulnak a szervezet hidratálásához és az egészség megőrzéséhez. A magyar dinnyék különleges ízvilágukat a helyi klimatikus adottságoknak köszönhetik, amelyek harmonikus cukor-sav arányt eredményeznek. A helyi termékek vásárlása nemcsak gazdasági szempontból előnyös, hanem környezetvédelmi szempontból is, mivel minimalizálja a szállítási távolságokat és a környezeti terhelést - hívta fel a figyelmet. A tárcavezető videójában arra buzdít mindenkit, hogy keressék a hazai dinnyét az árusoknál és áruházakban, ezzel támogatva a magyar gazdákat és a helyi gazdaságot - írta közleményében az AM.