Így okozhat mérgezést a cukkini – Mutatjuk, miről ismerhető fel a veszély

A cucurbitacinok olyan szerves vegyületek, amelyek a tökfélék (Cucurbitaceae) családjába tartozó számos növényfajban természetes módon megtalálhatók, beleértve akár az uborkát vagy a tököt, illetve a cukkinit. Funkciójuk a kártevők elleni védekezésben rejlik: keserű ízű és toxikus vegyületekről van szó, amelyek nagy dózisban fogyasztva az emberre nézve is veszélyt hordoznak magukban – hívja fel a figyelmet cikkében a Meglepetés. Fontos tehát, hogy kellő körültekintéssel termesszünk és fogyasszunk otthon cukkinit.

Egyes esetekben a cukkini súlyos mérgezést okozhat. Fotó: Getty Images

A mérgező cukkini jelei

A toxinokat az említett keserű ízükről lehet a legkönnyebben felismerni. Ha tehát a zöldséget megkóstolva azt vesszük észre, hogy kellemetlenül keserű, akkor ne nyeljük le a falatot, és az egész cukkinit dobjuk ki. A méreg koncentrációja elsősorban a túlérett, nagyra nőtt zöldségekben szökhet magasra, valamint főként azok magjaiban és szár felőli végén. A kockázatot jelentősen mérsékelhetjük azzal, ha már kisebb méretet, nagyjából 20 centis hosszúságot elérve leszedjük a cukkinit. Felhasználás előtt pedig mindig kóstoljuk meg a szárához közeli részét.

A cucurbitacinok okozta mérgezés hasi fájdalommal, hányással, hasmenéssel járó rosszullétet okoz. Egyes esetekben mindez súlyos állapotot idézhet elő. Mint azt megírtuk, a közelmúltban egy 54 éves cseh nő 10 órája tartó intenzív tünetekkel került kórházba, miután cukkinit evett. Hollandiában pedig egy idős házaspár lett rosszul a kertjükben termesztett zöldségtől, és bár a nő egy nap alatt jobban lett, férje életét vesztette.