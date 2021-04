A K-vitamin-hiány jelei

A napi szükséglet K-vitaminból férfiak esetében 120, nők esetében pedig 90 mikrogramm. Sok van belőle a spenótban, a brokkoliban, a kelben, a kék áfonyában, a sajtokban és a húsfélékben, a szójababban és a tojásban, így hiány esetében leginkább ezekből érdemes nagyobb mennyiségben fogyasztani.

Gyakori vérzések, zúzódások

Mivel a K-vitaminnak kulcsfontosságú szerepe van a véralvadásban, hiányának egyik legjellemzőbb tünete a vérzés, amely a testen belül vagy a testen kívül is történhet. Gyakori orrvérzés vagy ínyvérzés például okot adhat a gyanakvásra, illetve az is, ha úgy tapasztaljuk, hogy még kisebb sebeink, vágásaink is jóval erősebben és tovább véreznek az indokoltnál.

A gyakori orrvérzés is a vitaminhiány egyik tünete lehet

Vér a hányásban

A gyomorban fellépő vérzés is lehet K-vitamin-hiány tünete, és ilyenkor gyakran hányinger, hányás jelentkezik, amikor a hányadékkal együtt vér is ürül a gyomorból.

Szokatlanul erős menstruáció

A K-vitamin-hiányban szenvedő nők szokatlanul erős menstruációs vérzést is tapasztalhatnak, illetve nem ritka, hogy vérzésük akár egy hétnél is tovább tart. Aggodalomra adhat okot, ha a menstruációs vérrel együtt nagyobb méretű vérrögök is ürülnek. Az erős vérzést gyakran követi gyengeség, vérszegénység.

Vér a székletben vagy a vizeletben

A székletben vagy vizeletben megjelenő vér szintén utalhat arra, hogy szervezetünkben nincs elegendő K-vitamin. A vér megjelenhet a vécécsészében vagy a vécépapíron, de az is előfordulhat, hogy a széklet színe fekete, kátrányszerű lesz. Ezeknek a tüneteknek a hátterében egyébként több más betegség is állhat, így ha tapasztaljuk őket, minél hamarabb forduljunk orvoshoz.

