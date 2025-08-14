Veszélyes étrend-kiegészítőket áruló influenszerre csapott le a hatóság – ne vedd meg ezeket a termékeket!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve hatósági ellenőrzést kezdeményezett a „Kalóriakirály” néven publikáló influenszer ellen, aki a korábbi hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza a veszélyes étrend-kiegészítő termékeit – olvasható az NKFH oldalán.

Több mint 1500 doboznyi veszélyes étrend-kiegészítőt foglaltak le az ellenőrök, mintegy 5,5 millió forint értékben. Fotó: NKFH

1500 doboznyi étrend-kiegészítőt foglaltak le

A tájékoztatás szerint a vizsgálat során élelmiszer-hamisításra – azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra – derült fény. Az ellenőrök több mint 1500 doboz, hamisítványnak minősülő étrend-kiegészítőt foglaltak le, amelyek piaci összértéke nagyjából 5,5 millió forintra becsülhető.

„A hatóságok szorosan együttműködve dolgoztak annak érdekében, hogy a jogsértő termékek kikerüljenek a forgalomból, a logisztikai központ pedig példamutató módon együttműködött a hatósági intézkedések során” – írták.

Ezek a problémás termékek

A három zárolt termékről azt írták, hogy félrevezető jelöléseket tartalmaztak, valamint nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, akik számára a fogyasztás kifejezetten veszélyes lehet. Az NKFH korábban már elrendelte a termékek forgalmazásának megszüntetését, és a termékeket kínáló weboldal felfüggesztését, az influenszer azonban egy új honlapcím alatt újra elérhetővé tette a termékeket.

A három problémás termék a következő:

KALÓRIAKIRÁLY ZSÍRPUSZTÍTÓ SZÉRUM étrend-kiegészítő kapszula L-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g);

KALÓRIAKIRÁLY ZSÍRPUSZTÍTÓ SZÉRUM étrend-kiegészítő kapszula L-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g); KALÓRIAKIRÁLY ÉHSÉGŰZŐ ELIXÍR étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db);

KALÓRIAKIRÁLY ÉHSÉGŰZŐ ELIXÍR étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db); KALÓRIAKIRÁLY ZSÍRPUSZTÍTÓ EXTRA 37,67%-KAL TÖBB HATÓANYAG étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db).

„Az NKFH ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne vásárolják meg a Kalóriakirály néven forgalmazott étrend-kiegészítőket, mivel azok nem felelnek meg a hazai és uniós élelmiszerjogi előírásoknak. A félrevezető állításokkal hirdetett termékek veszélyt jelenthetnek például a gyógyszert szedőkre” – figyelmeztettek a közelményben.