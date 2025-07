Hogyan különböztessük meg a gyomorégést a refluxtól és a GERD-től?

Sokan átéltük már, ahogy a gyomorsav szinte marja a nyelőcsövet, vagyis a gyomorégést, ami égő érzéssel és a mellkas középvonalában jelentkező fájdalommal is járhat. Azt azonban tudni kell, hogy önmagában a gyomorégés nem betegség, csupán egy tünet. Ha alkalmanként lép fel, nincs is vele baj, néhány életmódbeli szabály betartásával általában kezelhető. Van azonban, amikor már orvos segítségét kell kérni, hiszen nemcsak az életminőséget ronthatja, hanem komolyabb szövődmények előjele is lehet.

Igen kellemetlen tüneteket okozhat a reflux. Fotó: Getty Images

Gyomrunk és nyelőcsövünk kapcsolódásánál egy erős izomgyűrű felel azért, hogy a bevitt táplálék bejuthasson a gyomorba, de onnan ne juthasson vissza semmi. Csakhogy ez a funkció sérülhet, a nyelőcsőbe visszapréselődő gyomornedv pedig ilyenkor irritálhatja a szerv belső felületét. Ezt a jelenséget hívjuk savas refluxnak, amely a gyomorégés mellett nyelési nehézségeket, gombócérzést, makacs köhögést, tartós orrdugulást és gégegyulladást is kiválthat.

Sokféle olyan behatás érheti a szervezetet, amely vagy a nyelőcső alsó záróizmának elernyedéséhez vezet, vagy addig fokozza a hasűri nyomást, amíg a záróizom már nem képes meggátolni a gyomortartalom visszaáramlását. Úgynevezett gasztroözofageális refluxbetegségről, avagy – az elnevezés angol megfelelőjéből alkotott betűszóval – GERD-ről abban az esetben beszélhetünk, ha a savas visszaáramlás már a mindennapi életvitelt is megnehezíti.

Így enyhítsd a panaszokat

Ne dohányozz!

Kerüld a túlsúlyt!

Ne fogyassz egyszerre sok nehezen emészthető, zsíros, fűszeres ételt!

Bánk csínján a kávéval, teával, csokival, szénsavas üdítőkkel és az alkohollal!

Közvetlenül lefekvés előtt lehetőleg már ne egyél!

Viselj kényelmes, kellően bő ruhadarabokat, amelyek nem szorítanak a hasadnál!

Enyhíthetik a tüneteket az erre a célra kifejlesztett, vény nélkül kapható készítmények.

Amikor már orvoshoz kell fordulni

Ha erős, nyomó jellegű mellkasi fájdalom jelentkezik, különösen ha légzési nehézséggel párosul. Ez ugyanis szívbetegségre is utalhat.

Ha a gyomorégés hetente több mint kétszer jelentkezik.

Ha a tünetek a fent említett házi praktikák ellenére sem javulnak.

Ha nyelési nehézség alakul ki.

Ha tartós hányinger, hányás jelentkezik.