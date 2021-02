Furcsa tünetek, amik refluxra utalnak

Túlzott nyálképződés

Ha evés után úgy érezzük, hogy túl sok nyálunk termelődik, az jó eséllyel azt jelzi, hogy refluxosak vagyunk. Ennek az az oka, hogy a nyáltermelés jóval erőteljesebb lesz, ha valami irritálja a nyelőcsövet, mert a szervezet felkészül arra, hogy "leöblítse", bármi került is oda.

Tüdőgyulladás

A gyomorból távozó gyomorsav nem csak a torkot irritálhatja, hanem akár a tüdőig is eljuthat, aminek akár súlyos tüdőgyulladás is lehet a vége. Akinek gyakran van tüdőgyulladása minden különösebb ok nélkül, annál felmerülhet, hogy arefluxokozza a betegséget.

Nyelési gondok is utalhatnak refluxra

Mellkasi fájdalom

A reflux tünete akár rendkívül, már-már ijesztően erős mellkasifájdalomis lehet, amelyet súlyosabb esetekben a beteg akár egy szívrohammal is összetéveszthet. Sajnos arra is volt már példa, hogy a dolog fordítva történt - éppen ezért erős mellkasi fájdalom esetén mindenképpen menjünk orvoshoz, vagy hívjunk mentőt, és hagyjuk, hogy szakember döntse el, pontosan mi bajunk van.

Keserű szájíz

A gyomorból a nyelőcsőbe visszajutó savak és anyagok keserű ízt okozhatnak a szánkban illetve a torok hátsó részében - ez szintén tipikus refluxos tünet.

Nyelési gondok

A reflux szűkületet okozhat a torokban, ha a visszaáramló sav felsérti a nyálkahártyát, ami nyelési problémákhoz vezethet. Ha folyamatosan olyan érzésünk van, mintha gombóc lenne a torkunkban, vizsgáltassuk meg magunkat.

Forrás: prevention.com