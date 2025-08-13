Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +35°
Nincs front

Fehér üröm: ezekre a panaszokra lehet gyógyír – Nyár végén szedheted

Szuda Sándor
Szerző Szuda Sándor

A fehér üröm mint tradicionálisan alkalmazott gyógynövény számos testi panasz enyhítésében hatékony megoldás lehet. Akadnak azonban kockázatai is, amelyeket szem előtt kell tartani.

Az Európában őshonos fehér üröm (Artemisia absinthium) hallatán sokan az abszintra asszociálnak, hiszen ez a növény közismerten a magas alkoholtartalmú égetett szesz egyik alapanyaga. Mindazonáltal népi gyógymódként még hosszabb időre nyúlik vissza az alkalmazása. Hagyományosan többféle egészségügyi probléma kezelésére is segítségül hívták a fehér ürömöt, amely gyógynövényként ma is sok esetben enyhülést hozhat a kínzó tünetekre. Drogként szárított, teljes virágzásban szedett hajtásvégét és szárított leveleit használják. Gyűjtését a teljes virágzás idejére, július-augusztusra érdemes időzíteni. Különösen gazdag gyűjtési területe az Alföld.

fehér üröm, Artemisia absinthium
A fehér üröm többféle testi panasz enyhítésében is hasznos segítség lehet. Fotó: Getty Images

A fehér üröm gyógyhatásai

Mint azt a Healthline írja, a fehér üröm gyógynövénykivonatként és teaként egyaránt alkalmazható gyógyászati célokra. Noha hatékonyságát nem támasztja alá kellő tudományos bizonyíték, megfigyelések szerint emésztési panaszok enyhítésére és étvágyjavítóként is beválhat. Nem biztosít ugyan vitaminokat vagy ásványi anyagokat a szervezet számára, de keserűanyag-tartalmának fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatást tulajdonítanak. Egyes kutatások szerint alkalmas lehet olyan krónikus betegségek tüneti kezelésére is, mint a porckopás okozta ízületi bántalmak vagy a Crohn-betegség. Kúraszerű alkalmazása előtt mindazonáltal javasolt konzultálni kezelő- vagy háziorvosunkkal.

Lehetséges mellékhatások

Egyes esetekben ugyanis a fehér üröm használata veszélyes lehet. Legfőbb hatóanyaga, a tujon nagy mennyiségben a szervezetbe jutva toxikus hatást fejthet ki, és akár rohamokat is előidézhet. Érdekesség, hogy hosszú évtizedeken keresztül ezt a vegyületet sejtették az abszint hallucinogén hatása mögött is, napjainkra azonban kiderült, hogy a tujon önmagában nem okoz hallucinációkat. Ezzel együtt nem árt az elővigyázatosság. Annál is inkább, mert a tujon kétféle kémiai szerkezetben fordul elő: megkülönböztetünk alfa- és béta-tujont. A kettő közül az előbbit tartják toxikusabbnak, miközben éppen ez a fehér üröm elsődleges aktív összetevője.

Ez is érdekelhet

Nagy dózisban szedve a gyógynövény emésztési panaszokat, émelygést és hányást, akár veseproblémákat vagy rohamokat is provokálhat. Kis dózisban, például teaként fogyasztva viszont nem valószínű, hogy számottevő mellékhatásokkal járna a felhasználása. Ugyanakkor kúraszerű alkalmazását így sem javasolt 4 hétnél hosszabb ideig folytatni. Kisgyermekeknek ne adjunk fehér ürömöt, ahogy az alábbi állapotok, betegségek fennállása esetén is célszerű kerülni a használatát:

Szuperélelmiszer babáknak – Mindent jól tudsz az anyatejről? Teszteld!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

  • terhesség, szoptatás;
  • epilepszia;
  • véralvadásgátló-szedés;
  • veseproblémák;
  • allergia más őszirózsafélékre, mint a parlagfű vagy a bársonyvirág.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

fehér üröm gyógynövény

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +35 °C
Minimum: +15 °C

Folytatódik a felhőtlen, napos száraz idő. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra