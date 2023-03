Napi 9 órát gyalogoltak három és fél hónapon keresztül - így változott meg a testük

Renee Miller és Tim Beissinger mindenről megosztott részleteket a Tiktok csatornájuk, attól kezdve, hogy hogyan tervezték meg az étkezéseiket, hogyan keltek át patakokon és hogyan cipelték a kenujukat kilométereken át és még azt is, hogyan kezeli Miller a menstruációját, miközben éppen túráznak.

Az egyik legnézettebb Tiktok videójuk az lett, amiben azt dokumentálták, hogy hogyan változott a testük az út során. A videó több mint hétmillió megtekintést gyűjtött össze, mióta felkerült, és ez nem véletlen. A három és fél hónapos túrájuk során átlagosan napi 9 órát edzettek egyfolytában, és ez bizony hatással volt a testükre is.

Sokat változtak az útjuk során (Fotók: instagram.com/thruhikers és Tiktok

A pár elismerte, hogy ezt a videót a követőik kíváncsisága ihlette. Miután néhány videójuk alá olyan kommenteket kaptak, ahol arról érdeklődnek, hogy mennyit fogytak a túrájuk során elhatározták, hogy megválaszolják ezt.

“Sokan kérdezték, hogy fogyunk-e a túra során? Ez volt a legnépszerűbb kérdés, de rájöttünk, hogy ez nem egy egyszerű fogyás. A testünk megváltozott a túra során, és ezt részletesen be akartuk mutatni.”

Renee és Tim az útjuk alatt Washington állam északnyugati részéből indulva Kanadáig jutottak, ezután kenuval eveztek vissza a Columbia folyón teljes hosszan, egészen a Csendes-óceánig.

Mi változott rajtuk a hónapok alatt?

A pár részletesen beszámolt arról, hogy az útjuk végére egy teljes számot nőtt a lábuk, így a túracipőjüket szó szerint kinőtték. Meséltek arról is, hogy hogyan barnultak le hiába használtak naptejet, de arról is, hogy hogyan szereztek véletlenszerű vágásokat és zúzódásokat, miközben vágták a bozótot maguk előtt túrázás közben.

Az út egyik legnehezebb része a lábukon és az evezés közben a tenyerükön szerzett vízhólyagok és bőrkeményedések voltak. Ezek sokszor felszakadtak, kifakadtak, fájdalmas órákat szerezve ezzel nekik.

Nem maradt testzsírjuk a végére

A pár elismerte, hogy az útjuk során mindketten szinte az összes testzsírjukat elvesztették, és nagyon soványnak tűntek. Tim elmondta, hogy szerencsére azért izmot is építettek (először a lábukban), aztán a karjukban, amikor kenuval haladtak.

“Szinte sokkolt, amikor egy hét evezés után levettem a pólómat és a tükörbe néztem. Ott volt ez az óriási kinövés a karomon, ami izmom volt.” - mesélte nevete Tim.

“Úgy éreztem magam, mint egy izomember, ami meglepett, mert bár régebben is sportoltam, de sosem nőttek ilyen szinten az izmaim. “

Végül mindketten öt kilóval könnyebben tértek haza, de mivel rengeteg testzsírt veszítettek ezért izomból is fogytak.

Napi 4000 kalóriát ettek de így is fogytak.

A pár azt is dokumentálta, hogy mennyit ettek egy-egy nap alatt a túrájuk során, és néha meglepődtek, hogy 4000 kalóriát is elfogyasztottak, igaz ebben közrejátszott az is, hogy kemény fizikai megterhelés alatt voltak.

Beissinger és Miller azt mondják, hogy nehéz volt számukra, hogy mindig megfelelő mennyiségű ételt egyenek, ami fenntartsa az aktivitásukat, főleg az utazásuk elején. A férfi szerint “két hónapnyi kint tartózkodás után mindig éhes volt, és mindig több ételre volt szüksége, hogy bírja a napokat.”

Rengeteget tanultak önmagukról és a testükről

A házaspár üzenete egy olyan világban, amely szerint a mozgás elsősorban a fogyás eszköze nagyon üdítő, de azért ők is levonták a tanulságokat ebből az időszakból.

“Az emberek számára a mozgás - legyen az egy alkalmi ebédszüneti séta vagy egy három hónapos túra - önmagában is élvezetes és kielégítő, és nem csak a testünk megváltoztatásának eszközeként tekinthető. Arról nem is beszélve, hogy a súly úgyis ingadozik, ahogyan az ember aktivitási szintje és ez teljesen rendben van.”

Azt is hozzátették, hogy jól érezték magukat, és szinte szuperhősi állapotban voltak, de ez nem a reális és nem jó ideál, amit másolni kellene, mert sem ők, sem senki, nem tud úgy kinézni az év 365 napján, mintha csúcsformában lenne.

