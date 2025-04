Tévézel evés közben? Ha fogyni akarsz, ezt felejtsd el!

A túlsúly leadása számos egészségügyi előnnyel jár, de a folyamat nagy kihívás lehet. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb hibák, amelyek miatt nehezebb lehet a fogyás, mint amilyennek kellene lennie.

Túl nagy szigor

Ha túl szigorúan próbáljuk követni a diétánkat, nagyobb eséllyel csúszhatunk a túlevés hibájába. Ha néha-néha megengedjük magunknak valami finomat, akkor valószínűleg jobban tudjuk tartani hosszú távon is a kijelölt étrendünket - írja a Health.com.

Túl sok mozgás

Bár a mozgás nagyon fontos a fogyás szempontjából, ha túlzásba visszük, akkor az étvágyunk is megnő, ami túlevéshez vezethet. Érdemes lehet egy személyi edző segítségét kérni az edzéstervünk kidolgozásában.

Étkezések kihagyása

Kihagyni egy-egy étkezést nem feltétlenül probléma, de ha valaki rendszeresen nem reggelizik, annál nagyobb eséllyel jelentkezik sóvárgás a nap egy későbbi szakaszában. Bár vannak, akiknek beválik a szakaszos böjtölés, a legtöbb ember képes fogyni úgy, hogy betartja a napi három étkezést, kiegyensúlyozottan.

Kevés fehérje

A fehérjében gazdag ételek segítenek csökkenteni az éhséget, a teltségérzetet pedig növelik, amivel hozzájárulnak a súlyvesztéshez. A görög joghurtot, halakat és lencseféléket érdemes beépíteni az étrendbe.

Kevés rost

A fehérjéhez hasonlóan a rostok is növelik az étkezés utáni teltségérzetet, így összességében kevesebb kalóriát fogyasztunk. Tanulmányok azt mutatják, hogy a magas rosttartalmú étrend hozzájárul a fogyáshoz. Építsünk be olyan ételeket a diétánkba, mint a bab, a zöldségek, a gyümölcsök, a diófélék és a magvak.

Túl sok ülés

A fogyás sokkal nehezebb lehet, ha a nap nagy részét ülve töltjük. Ha ülőmunkát végzünk, fontos, hogy minél több fizikai aktivitást építsünk be a napunkba, hogy több kalóriát égessen el. Például állítsunk be egy időzítőt, amely körülbelül óránként emlékeztet, hogy tegyünk egy rövid sétát. Otthoni munka esetén egy állóasztal vagy futópad beszerzését is érdemes átgondolni.

A rendelt kajákról is jobb letenni, ha fogyni akarunk. Fotó: Getty Images

Túl sok rendelés

Tanulmányok kimutatták, hogy azok, akik főznek magukra, azoknak egészségesebb testsúlyuk, és kiegyensúlyozottabb az étrendjük is. Az éttermi és rendelt ételek általában sokkal kalóriadúsabbak és nagyobb adagokat tartalmaznak, mint az általunk főzöttek. Utóbbiak ráadásul sokkal jobb általános tápanyagbevitellel járnak.

Kalóriadús italok

Ha gyakran fogyasztunk kalóriadús italokat, mint például alkoholt, energia- és üdítőitalokat, édesített kávét, akkor sokkal több kalóriát vihetünk be a szervezetünkbe, mint hinnénk. Inkább igyunk vizet vagy cukormentes kávét: egy-egy cukrozott latte vagy frappucino akár annyi kalóriával is járhat, mint egy tábla csoki.

Nem fogadunk el segítséget

Érdemes orvosok és dietetikusok tanácsát kikérni, ha fogyni akarunk. Ők rámutathatnak, milyen szokások nehezítik a súlyvesztést, és segíthetnek személyre szabott étrendet és edzéstervet kialakítani. Ezek által egyrészt könnyebben elérhetjük a céljainkat, másrészt kivizsgálásokat is javasolhatnak, hogy olyan betegségeket kizárhassanak, amelyek miatt nem, vagy csak alig tudunk veszíteni a testsúlyunkból.

Nem realisztikus elvárások

A reális célok kijelölése is fontos. Bár érthető, ha gyorsan akarunk fogyni, a legtöbb szakértő szerint havi 2-3,5 kilogramm leadását javasolja.

Önkritika

Egy fogyókúra nagyon frusztráló folyamat lehet, de fontos, hogy ne legyünk túl szigorúak magunkkal. Kutatások szerint az önkritika miatt több negatív érzelem társul a súlyunkhoz, míg önmagunk pozitív megerősítése által az érzelmeink is optimistábbak a testünkkel kapcsolatban, és a fogyásban is segít. Tehát ha megengedőbbek vagyunk magunkkal akkor is, amikor nem az eltervezett ütemben fogyunk, akkor nagyobb eséllyel érjük el a céljainkat.

Rossz stresszkezelés

Sokan az evéshez fordulnak stresszes időszakban: különösen a gyorsételekhez és az édességekhez, amelyek súlygyarapodáshoz vezetnek. Ezért érdemes egy olyan stresszkezelési módszerhez fordulni, amelynek részeként önmagunkat erősítjük, és lehetőség szerint kizárjuk az életünkből a stresszforrásokat.

Gyaloglás elhanyagolása

Minél többet sétálunk egy nap, annál jobban hozzájárulunk a súlyvesztésünkhöz. Bár a kalóriaégetés változó, általában minden 20 megtett lépés után körülbelül 1 kalóriát vesztünk. Ha arra törekszünk, hogy naponta 2000 plusz lépést sétáljunk, körülbelül 100 kalóriát égetünk el, ami segíthet a fogyásban.

Nem figyelünk az evésre

Akkor is több kalóriát fogyasztunk, ha úgy eszünk, hogy közben valami mást csinálunk, például tévézünk vagy a telefonunkat használjuk. Ha csak az étkezésre figyelünk, akkor nagyobb valószínűséggel vesszük észre, hogy jól laktunk, így nem esszük túl magunkat.