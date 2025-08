Kérdéses volt, megéri-e a 30 éves kort – végül csaknem 140 kilót fogyott a fiatal nő

A hegek és bőrproblémák ellenére sem szégyelli a fürdőruhás képeit Lexi Reed, a 34 éves, 1,2 millió követővel rendelkező Instagram-fitness-influencer. A testén éktelenkedő nyomokra nem hibákként, sokkal inkább élete hosszú csatájának mérföldköveiként tekint – számolt be a fiatal nő nem mindennapi történetéről az nlc.hu.

Lexi két év alatt 137 kilótól szabadult meg. Fotó: Profimédia

Így változtatta meg az életét Lexi

A nő 2016-ban vágott bele egy kemény életmódváltásba. A nő akkor még 220 kilogrammot nyomott, és félő volt, hogy ha így folytatja tovább, még a 30. születésnapját sem éri meg.

Először csak egy 30 napos kihívásba kezdett, amelynek az volt a lényege, hogy egy hónapon keresztül mindennap edz, miközben egyáltalán nem fogyaszt gyorsételeket és szénsavas üdítőket. A próbatétel viszont végül egy új életvitellé nőtte ki magát, és Lexi két év alatt 137 kilótól szabadult meg. Elmondása szerint fogyását pusztán a diétázásnak és a mindennapi testmozgásnak köszönheti – nem segítette az útján sem dietetikus, sem edző, sem műtét, sem gyógyszer.

„Nem volt könnyű, de minden nap hálás vagyok”

A fiatal nő 2018-ban plasztikai műtéten esett át, amellyel ugyan eltávolítottak némi bőrfelesleget, ám még így is jelentős mennyiségű lógó bőr maradt a testén. Ezenkívül visszerek és hegek is megjelentek rajta, valamint kiderült, hogy kalcifilaxissal is küzd. Ez a betegség kalciumlerakódást idéz elő az erek falában, amely vérrögökhöz, fekélyekhez, és súlyos esetekben akár halálhoz is vezethet.

„Az utam nem volt könnyű, de minden nap hálás vagyok, mert még mindig itt vagyok, harcolok azért, hogy önmagam legjobb verziója legyek. Hálás vagyok, hogy még élek minden heg és laza bőr vagy kalcinos rész ellenére, ami megmaradt. Szeretem ezt a testet mindazért, amit megtett értem. És bár vannak hegeim, lógó bőröm, nagyon hálás vagyok, hogy minden nap egészséges, boldog életet élhetek” – fogalmazott Lexi.

