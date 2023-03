„34 évesen olyan kövér voltam, hogy apukámnak kellett törölnie a fenekemet”

„Ezt az új testet, amiben jelenleg élek, még nem ismerem annyira, szóval még nekem is szoknom kell” – kezdte a Daily Starnak adott interjúját Casey King. A fiatalember, aki az elmúlt négy évben közel 260 kilótól szabadult meg, nem csak magának okoz meglepetést a tükörben, hanem a családtagjainak és az ismerőseinek is. „Sokan már azon is meglepődnek, hogy ott vagyok a családi eseményeken; amikor 300 kiló fölött voltam, szinte sehova sem tudtam menni ugyanis.”

Casey, aki Instagram oldalán időről-időre beszámol a testén bekövetkezett változásokról, a lapnak elmondta, gyerekkorában sem volt épp kistermetű, de az egyetemei évei után szaladt el vele igazán a ló. Már, ami a súlyát illeti. „Szinte egyfolytában ettem, és nem igazán néztem, hogy mit” – mondja, majd hozzátette, miután elért egy bizonyos súlyt, már egyáltalán nem lelkesedett az ötletért, hogy kimozduljon a lakásból.

„Általában otthon dekkoltam: feküdtem az ágyamban meztelenül, mert az összes ruhám szűk, vagy kicsi volt rám és videójátékoztam. Ha meguntam, átmentem a nappaliba és a kanapéról néztem a tévét.” Casey nem titkolja, akkoriban egyáltalán nem érezte jól magát a bőrében, de nem volt elég akaratereje, hogy változtasson. „Beletörődtem, hogy az én életem már így fog eltelni.”

És minden bizonnyal így is lett volna, ha azon a szerencsétlen napon, valamikor a 2010-es évek végén, Casey nem szorul be a zuhanyzóba. 11 órát töltött ebben a kétségbeesett állapotban, mert épp senki nem volt otthon, aki segíthetett volna rajta. A fiatalember beszélt arról is, amikor 300 kiló fölötti volt a súlya, szinte mindenben segítségre szorult. „Ha nincs az édesapám, fogalmam sincs, mi lett volna velem. Úgy gondoskodott rólam, mintha kisbaba lennék. Mivel túl nagy voltam ahhoz, hogy a házban tisztálkodjak, épített egy kültéri fürdőkádat, ahova ő hordta vödrökben a meleg vizet. Lecsutakolt, megmosta a hajam, sőt – és erre egyáltalán nem vagyok büszke – de vécézés után a fenekemet is ő törölte, mert én egyszerűen már nem értem le oda.”

Meg kellett ijednie, hogy változtasson

Miután kiszabadították a zuhanyzóból, Casey-t a biztonság kedvéért orvoshoz vitték, aki megállapította, hogy a túlsúly miatt életveszélyes állapotban van. „Belenézett a szemembe, és közölte velem, hogy ha így folytatom, néhány hónapon belül meg fogok halni. Más is mondta már nekem korábban, hogy a túlsúlyom nem egészséges, de egészen addig nem vettem komolyan a dolgot. Akkor ott, az orvos szemébe nézve, halálosan megijedtem.”

Casey szigorú diétába kezdett és szép lassan beépítette a rendszeres mozgást az életébe. Az elmúlt 4 évben közel 260 kilót fogyott, és ma már rá sem ismerni. Azt mondja, boldog, hogy most olyan aktív életet élhet, amiről túlsúlyosan csak álmodozott. „Ott lehetek a családi eseményeken, találkozhatok a barátaimmal, oda mehetek és akkor, amikor csak akarok. Csak akkor szomorodok el kicsit, ha arra gondolok, mennyi mindenről lemaradtam” – árulja el a férfi, aki egyelőre azon dolgozik, hogy meg tudja tartani a mostani súlyát. „Van rajtam néhány kilónyi bőr, amit le kellene operálni, de egyelőre nem ez a prioritás. Ha sikerül stabilizálni a súlyomat, ezzel is foglalkozom majd.”