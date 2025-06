Fémes íz a szájban: komoly betegségre is figyelmeztethet

Nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, de a keleti országrészben még a nap döntő részében derült marad az idő. A nap első felében főként a Dunántúlon, majd délutántól, késő délutántól már az Északi-középhegységben és a Duna-Tisza közén is előfordulhat eső, záporeső, zivatar. Az északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen erőre kap, zivatarok közelében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet hazánk nagyobb részén 30 és 34 fok között alakul, a Dunántúl északnyugati, nyugati felében azonban 22, 29 fok valószínű. A hidegfront keletebbre helyeződésével keleten is visszább esik a hőmérséklet. Fronthatással ma még nem kell számítani, az előrejelzések szerint ugyanakkor a jövő hét elején várható egy hidegfront, amely néhány fokos lehűlést hoz majd.