A krónikus szájszárazság így hat a fogakra

Krónikus szájszárazságról akkor beszélhetünk, ha a szervezet nem termel elegendő nyálat ahhoz, hogy megvédje a fogakat és ínyt a káros baktériumoktól és savaktól. Kialakulásának számos oka lehet: jelentkezhet például egyes gyógyszerek mellékhatásaként, bizonyos egészségügyi állapotok velejárójaként, de az öregedés is növelheti a kockázatot - olvasható a Your Dental Health Resource összefoglalójában, amely a jelenség kockázataira is kitér.

Xerosztómia esetén veszélybe kerülhetnek a fogaink. Fotó: Getty Images

Fogszuvasodáshoz és ínybetegséghez vezethet

A nyáltermelésnek több fontos szerepe is van: a nyál segít a táplálék lebontásában, hozzájárul az emésztés megfelelő működéséhez, valamint a fogszuvasodás ellen is védelmet nyújt. Ha ugyanis a szájban elegendő mennyiségű nyál van, akkor fogaink kevésbé vannak kitéve a baktériumok, a lepedék és az élelmiszerekből származó savak káros hatásainak. De ha nincs elég nyálunk, akkor szájüregünkben könnyebben elszaporodnak a kórokozók, illetve nagyobb eséllyel alakul ki savas környezet, ezek miatt pedig jelentősen nő a fogszuvasodás, az ínybetegségek és a szájpenész kockázata is.

Mit tehetünk a krónikus szájszárazság ellen?

A krónikus szájszárazság megelőzési és kezelési módszerei - a probléma kiváltó okától függően - egyénenként eltérőek lehetnek. Általánosságban beválhat, ha étkezések után cukormentes rágógumival visszaállítjuk a száj egészséges pH-értékét, illetve ha odafigyelünk arra, hogy rendszeresen igyunk legalább néhány kortyot.

Érdemes továbbá mérsékelni a koffeinbevitelt, illetve megfontolni a gyógyszerváltást, amennyiben ezek állnak a szájszárazság hátterében. De az is mindenképpen ajánlott ilyenkor, hogy a szokásosnál is gyakrabban keressük fel a fogorvosunkat, hogy még időben felfedezhessük a xerosztómia által okozott fog- és szájbetegségeket.