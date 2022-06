Újabb alapvető élelmiszer ára van az egekben

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint öt hónapja emelkedik a rizs ára: iparági szakértők szerint ez lehet a következő jelentősen mértékben dráguló alapvető élelmiszer. A folyamatos áremelkedés hátterében a növekvő energia- és műtrágyaárak mellett az ukrán háború is ott van. Mindehhez ráadásul egyes élelmiszerek kivitelének tilalma is kapcsolódik. A FAO szerint hamarosan a rizs is a nehezen beszerezhető és drága ételek közé tartozhat - számol be róla az Infostart.

A búza után a rizs ára is gyorsan emelkedik. Fotó: Getty Images

Szakemberek szerint jelenleg kielégítő mennyiségű rizst termelnek, de a búza és általában a mezőgazdasági termelés emelkedő árának fényében érdemes lesz odafigyelni a rizs árára. Pánikolni egyelőre nem érdemes: ahogy Sonal Varma, a japán Nomura bank vezető közgazdásza a CNBC-nek elmondta: a globális rizskészletek bőségesek, és az indiai termés várhatóan jó lesz idén a nyáron.

Nagyon megemelkedtek az élelmiszerárak

Az ENSZ élelmiszerár-indexe szerint az árak jelenleg 75 százalékkal magasabbak a járvány előtti szintnél - írja az Infostart Frederique Carriert, az RBC Wealth Management ügyvezető igazgatóját idézve, aki szerint az élelmiszertermelés költségeinek körülbelül egyharmada az energiához kapcsolódik.