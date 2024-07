Mégsem kell aggódni a csokiban lévő nehézfémek miatt?

A közelmúltban több fogyasztói csoport és független laboratórium is arról számolt be, hogy nehézfém-szennyeződést lehet kimutatni az olyan kakaós élelmiszerekben, mint például az étcsokoládék. A szennyeződés potenciális forrásaként pedig egyrészt a kakaóbab termesztéséhez használt talajt, másrészt az ipari előállítási folyamatokat jelölték meg – írja a Reuters hírügynökség. Pár héttel ezelőtt aztán – mint arról beszámoltunk – a New Orleans-i Tulane Egyetem kutatói igyekeztek nyugalomra inteni a közvéleményt, miután eredményeik alapján az általuk vizsgált több mint 150 ét- és tejcsokoládé egyikében sem találtak igazán aggodalomra okot adó nehézfém-koncentrációt.

Hasonló következtetésre jutottak most a George Washington Egyetem orvosi kara és a ConsumerLab.com független fogyasztóvédelmi laboratórium szakemberei közös, a Frontiers in Nutrition című folyóiratban csütörtökön közölt tanulmányukban. Vizsgálataik során a kutatók az úgynevezett kaliforniai Prop 65 törvényileg előírt egészségügyi határértékeket vették alapul a szennyezettség mértékének felméréséhez. Mindennek alapján az általuk megvizsgált 72 kakaótartalmú termékből 70 bőven határérték alatti ólomszennyezettséget mutatott. Egyszersmind megállapításaik szerint a csokoládék biztonsággal fogyaszthatók, ha egyszerre legfeljebb egyetlen normál adagot (nagyjából 30-60 grammot) eszünk meg.

„Ha a szennyezett termékeket összességében kis mennyiségben és többnyire ritkán fogyasztják, ezek a szennyezőanyagok nem feltétlenül jelentenek közegészségügyi problémát” – fogalmaznak a tanulmány szerzői. A kutatók 2014 és 2022 között gyűjtött vizsgálati eredményeket elemeztek, felmérve az említett 72 termék ólom-, kadmium- és arzénszennyezettségét egyaránt. Álláspontjuk szerint mindaddig nem lehet baj e nehézfémek jelenlétéből a csokoládékban, amíg a fogyasztók nem eszik azokat túl nagy mennyiségben és túl gyakran.

