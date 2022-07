Megéhezhetünk a napfény hatására?

Az egerek és az emberek esetében is megfigyelték, hogy a napfény képes befolyásolni a táplálékkereső magatartást – de csak a hím állatoknál, illetve a férfiaknál. A másik nemnél nem sikerült kimutatni ezt az összefüggést – olvasható egy friss izraeli tanulmányban, amelyet a Nature Metabolism szaklapban publikáltak.

Úgy tűnik, különböző módon hat a napfény a nőkre és a férfiakra. Fotó: Getty Images

Nyáron falánkabbak a férfiak?

Sok mindent befolyásol a nemünk, arról azonban eddig viszonylag keveset tudtunk, hogy mennyire eltérően reagálhatnak a nők és a férfiak egyes környezeti hatásokra, például a Napból jövő ultraibolya (UV) sugárzásra. Egy, mintegy 3 ezer személy bevonásával végzett, egy évig tartó kutatás azonban megállapította, hogy a napsugárzás hatással van a férfiak étvágyára és étkezési szokásaira, miközben a nőkére nem. A hím egereknél ráadásul a napfény hatására fokozódó evési vágy már 10 hét alatt is súlygyarapodáshoz vezetett.

Az egerek mellett az embereknél is sikerült bizonyítani, hogy az UV-B sugarak megemelik a szervezetben a ghrelin szintjét. Ez a hormon a gyomorban termelődik, és éhséghormonnak is szokták nevezni, fontos szerepet játszik ugyanis az étvágy szabályozásában. Az emelkedett mennyiség pedig arra készteti a hím egyedeket, hogy azonnal táplálék után kezdjenek kutatni.

Összefoglalva megállapították, hogy az év melegebb felében a férfiak átlagosan 17 százalékkal több energiát visznek be, mint máskor, miközben a nők fogyasztása egész évben egyensúlyban marad. A férfiak emellett fokozottabb éhségről számoltak be egy 25 perces napozás után, mint előtte. A napon töltött időt követő ghrelinszint-emelkedést vérvizsgálattal is bizonyították az alanyoknál.

A nőket megvédi az ösztrogén

Mint fentebb már említettük, a nőstény egerek és a nők esetében nem mutatták ki ezt az összefüggést. Ennek vélhetően a magasabb ösztrogénszint az oka, az ugyanis gátolhatja az UV-B ghrelintermelődés-fokozó hatását.