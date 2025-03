5 érv a mediterrán étrenddel szemben – ezért lehet problémás a népszerű diéta

A mediterrán diéta nemcsak tápláló, de számos igazán ízletes fogásból is áll. A Földközi-tengert körülvevő országokra jellemző étrendet összefüggésbe hozták már egyebek mellett a szívbetegségek, a rák, a cukorbetegség és más krónikus betegségek alacsonyabb kockázatával is. Azonban, mint minden speciális étrenddel kapcsolatban, természetesen a mediterrán diéta követésekor is felmerülhet néhány kihívás.

A mediterrán diéta hátrányai

A VeryWellFit cikke az alábbi ellenérveket sorakoztatta fel a mediterrán étrenddel szemben:

kialakulhat tápanyaghiány az étrend követése során, nem elég konkrétak az étrend irányelvei.

Nagyon sok embert érint a kalcium- és a D-vitamin-hiány, különösen a kevés tejterméket fogyasztó, mediterrán életmódot élők körében. Fontos tehát, hogy ezeket a tápanyagokat már forrásból – például szójatermékek, dúsított gabonafélék, tenger gyümölcsei, spenót vagy szezámmag fogyasztásával – bevigyük” – figyelmeztettek a cikkben.

Fontos a rugalmasság

Ahogy arra a Healthline egyik cikke is rámutatott, bármilyen diétát vagy étkezési mintát is követünk, nagyon fontos, hogy kellőképpen rugalmasan kezeljük azok előírásait. Ha például az összes kedvenc ételünket ki kell hagynunk az étrendből, akkor nyilván sokkal kisebb lesz a későbbiekben a motivációnk a diéta folytatására.

Ehelyett inkább próbáljuk meg újragondolni az általunk favorizált fogásokat, és a választott étrend alapelvei szerint, egészségesebb formában – például cukor nélkül vagy kevesebb zsír felhasználásával – elkészíteni azt. A mediterrán diétát követve tehát igyekezzünk több növényi alapú ételt enni, a telített zsírokat pedig cseréljük le telítetlenekre.