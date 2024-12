Lencsés receptek, ha már unod a levest és a főzeléket - formabontó újévi ötletek

Az újévi lencsefogyasztás sok családban hagyomány, a hiedelmek szerint ugyanis ez az étel gazdagságot hoz a következő esztendőre. Hogy mennyi pénzt hozhat házhoz egy ilyen menü fogyasztása, az erősen kétséges, a lencse ugyanakkor rendkívül jó hatással van az egészségünkre. A Nosalty kínálatából válogatva mi is adunk néhány tippet arra, hogyan kerülhet a lehető legváltozatosabb módon az asztalra a lencse - nem csak szilveszterkor!

A lencse rendszeres fogyasztása segíti a vérnyomás normalizálását és a koleszterin ürülését a szervezetből, ezzel csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát. Lassú felszívódása miatt mérsékli a vércukorszint hirtelen megemelkedését és ingadozását, ezáltal enyhíti a cukorbetegek panaszait is. Az emésztés serkentésével megszünteti a székrekedés okozta nehézségeket. Ahogyan a többi hüvelyesnek, így a lencsének is magas a rosttartalma, így fogyasztása kisebb-nagyobb mértékű puffadással, gázképződéssel jár. Felhasználás előtt hosszú ideig tartó áztatással, valamint megfőzve, és szitán áttörve ezek a tünetek enyhíthetők. Néhány fűszer, mint például rozmaring, ánizs, kömény, koriander, kurkuma vagy citromfű, hozzáadásával is könnyíthetjük emésztését. Gyógyhatásairől többek között az alábbi cikkünkben is írtunk!

Formabontó újévi lencsés ötletek

A Nosalty kínálatából mi is válogattunk néhány receptet, amelyekkel változatosabb módon kerülhet asztalra ez az egészséges élelmiszer.

Szilveszteri majonézes lencsesaláta

Hozzávalók

250 g lencse

lencse 2 közepes db piros kaliforniai paprika

piros kaliforniai paprika 200 g bébirépa

bébirépa 1 db salottahagyma

salottahagyma 250 g csicseriborsó (konzerv)

csicseriborsó (konzerv) só csipet

bors ízlés szerint

1 csokor koriander

koriander 200 g majonéz

majonéz 50 ml olívaolaj

olívaolaj 200 g füstölt szalonna

füstölt szalonna 100 g csemegeuborka

csemegeuborka 1 ek mustár

mustár 1 ek méz

méz római kömény ízlés szerint (opcionális)

1 fél citromból nyert citromlé

Szilveszteri majonézes lencsesaláta Fotó: Nosalty

Elkészítés

A lencsét tegyük egy lábasba, adjuk hozzá a babérleveleket és a kakukkfűágat. Ízlés szerint sózzuk-borsozzuk, engedjük fel bő vízzel és főzzük puhára (de ne főzzük szét). Amikor kész, szűrjük le, hagyjuk lecsepegni és kissé kihűli. Ezzel egyidőben blansírozzuk meg a bébirépákat. (A lencse mellé is bedobhatjuk, a leszűrés előtt 6-8 perccel.) A sonkahagymát vágjuk finomra. A kaliforniai paprikát kockázzuk 1x1 centis darabokra. A csemege uborkát és a blansírozott répát szintúgy 1x1 centis karikákra vágjuk. Adjuk őket a lencséhez a lecsepegtetett csicseriborsóval együtt, és forgassuk össze. A majonézt keverjük össze a mustárral, a mézzel, az olívaolajjal, a citromlével és a finom vágott korianderrel. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és adjunk hozzá egy kis római köményt. A lencsés keveréket öntsük nyakon a majonézes dresszinggel, és jól keverjük össze. Tegyük egy nagy tálba, fedjük be fóliával, majd tegyük a hűtőbe 2-3 órára, hogy jó alaposan összeérjenek az ízek. Tálalás előtt szórjuk meg az egészet durvára vágott korianderrel, majd kínáljunk mellé sült szalonnakockákat és friss kenyérféléket.

Sóskás lencseropogós

Hozzávalók

A lencseropogóshoz

100 g lencse (párolt, főtt)

lencse 100 g sóska

sóska 2 közepes db újhagyma

újhagyma 1 nagy db sárgarépa

sárgarépa 40 g rozskenyér (1 szelet)

rozskenyér 1 db tojás

tojás 1 ízlés szerint só

só 1 ízlés szerint bors

bors 1 teáskanál dijoni mustár

dijoni mustár 1 ízlés szerint füstölt pirospaprika

füstölt pirospaprika 1 szál rozmaring

rozmaring 1 szál kakukkfű

kakukkfű 1 kk oregánó

oregánó 0.5 dl olívaolaj

A szószokhoz

100 g sóska

sóska 2 ek vaj

vaj 1 ízlés szerint só

só 1 ízlés szerint bors

bors 100 g mascarpone

mascarpone 0.5 csokor petrezselyem

petrezselyem 2 szál kapor (opcionális)

Sóskás lencseropogós. Fotó: Nosalty

Elkészítés

A lencseropogóshoz

A sóskát az újhagymával egy csepp olívaolajon egy-két perc alatt lepároljuk, aprítjuk egy nagy tálba tesszük. Ráöntjük a párolt lencsét, és az aprítógépben összedarált sárgarépát és rozskenyeret, utóbbit ha kell, áztassuk be, és csak kinyomkodás után aprítsuk. Ráütünk egy tojást. Fűszerezzük sóval, borssal, füstölt fűszerpaprikával, friss, aprított vagy szárított bazsalikommal és rozmaringgal, egy kiskanál dijoni mustárral. Locsoljuk meg az egészet olívaolajjal és villával dolgozzuk össze. Egy nagy sütőtálcát béleljünk ki sütőpapírral, erre nyomkodjuk rá a lencsés-spenótos masszát úgy, hogy egyforma magas legyen mindenhol. Előmelegített sütőben 175 fokon süssük 15-20 percig, aztán grillező fokozaton még további 4-5 percig. A sütőből kivéve várjuk meg, ameddig picit kihűl, utána késsel vágjuk tetszőleges darabokra, szeletekre.

A szószokhoz

A szószokat előre is elkészíthetjük, akár nagyobb adagban, mert máshoz is felhasználhatóak. A paradicsomszószhoz az aprított hagymát olívaolajon megpároljuk, ráöntjük a paradicsompasszátát, vagy darabolt paradicsomot, ezzel és fűszerekkel: sóval, borssal, bazsalikommal, oreganóval összeforraljuk, majd turmixoljuk, és kis tálalóedénykékbe öntjük. A sóskaszószhoz a sóskát kis vajon újhagymával, sóval és borssal lepároljuk, hozzáadjuk a mascarponét és az összevágott petrezselyemzöldet, ha összerottyant, leturmixoljuk és kis tálalóedénykékbe töltjük. A kész lencseropogóst paradicsomos és sóskás mártogatósokkal tálaljuk. Jó étvágyat hozzá!

