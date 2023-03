Gáz van? Ez az enzim a felelős

A gázképződés az emésztés velejárója, a vastagbélben a szénhidrátokat lebontó baktériumok miatt jelentkezik. Átlagosan napi 0,5-2 liter gáz képződik a belekben, ennek azonban csak egy részét képezi az említett folyamat eredménye, a másik jelentős része külső forrásból származik, például az étkezés közben lenyelt levegőből. A gázok átlagosan napi 12-25 alkalommal távoznak a belekből, de ez természetesen függ az elfogyasztott ételektől és italoktól, illetve az esetleg fennálló egyéb panaszoktól is. A felfúvódás, fokozott gázképződés erős hasi fájdalommal, görccsel is járhat. Teltségérzet, puffadás és gyakori böfögés is jelentkezhet.

Emésztőenzimek vs. haspuffadás

Az emésztőenzimek összetett fehérjék, amelyek segítenek az élelmiszerek kisebb molekulákra történő lebontásában. Ezek alapvetően katalizátorok, amelyek felgyorsítják a kémiai emésztési folyamatokat. Emésztőenzimek nélkül egyetlen tápanyagot sem tudnánk felvenni. Más szóval, az emésztőenzimek nemcsak jótékony hatásúak, hanem elengedhetetlenek a szervezet működéséhez.

A rossz emésztést gyakran az emésztőenzimek szintjének csökkenése okozza.

Az amiláz hiányakor a szénhidrátok cukormolekulákká történő bontásának zavara lép fel, azaz az emésztetlen szénhidrátok miatt hasmenés, étkezés utáni görcsök, haspuffadás, teltségérzet jelentkezhet.

A lipáz enzim kulcsfontosságú a zsírok vagy trigliceridek megfelelő lebontásában. A lipáz főként a hasnyálmirigyben termelődik, de kis mennyiségben a szájban és a gyomorban is termelődik. Ha szervezetünk nem termel elegendő lipázt, akkor nem tudja lebontani a zsírt, és szervezetünk nem tudja felvenni a zsírokban oldódó A, D, E és K-vitamint.

A proteáz katalizálja a fehérjék lebontását kisebb peptidekké, majd aminosavakká. Hiánya fertőzésekhez és különböző gyulladásokhoz is vezethet.

Amikor a haspuffadás már szinte állandó vendégünkké válik, jelentősen ronthatja életminőségünket. A tartós diszkomfortérzés, valamint a feszítő, olykor fájdalmas felfúvódás ugyanis előbb-utóbb oda vezet, hogy már nem leljük örömünket a finom ételekben – még a különlegesebb, ünnepi fogásokban sem. Pedig nem kell beletörődni a kellemetlenségekbe.

Mit tehetünk?

A sietősen „behabzsolt”, nem eléggé megrágott étel, a stresszes helyzet, a kiegyensúlyozatlan étkezések, a rosszul beállított, eltúlzott fogyókúrák, az alkalmi túlevések, a túl sok finomított lisztet, cukrot, tartósítószert, vegyi adalékanyagot tartalmazó táplálékok, a szénsavas italok, a rágógumi mind-mind okozhatnak haspuffadást.

A kellemetlenül feszülő, kidomborodó hasfal, a bélfalakra ható nyomás fájdalmas is lehet, sőt, ha a rekeszizmot is felfelé nyomja a megnőtt has.

Bizonyos készítmények a bélgázok csökkentésével, a gyomorsavak lekötésével enyhíthetnek a tüneteken, illetve azzal, hogy a gyomor és bélmozgások növelésével meggyorsítják a tápláléknak a tápcsatornán való áthaladását. Evés közben bevéve, a természetes emésztőenzimek pótlásával enyhítik a puffadás, teltségérzetet.

Az egészségesebb táplálkozás, a kiegyensúlyozott étrend, a többszöri, komótosabb étkezés, az alaposabb rágás, a megfelelő folyadékbevitel, a nagyobb fizikai aktivitás is sokat segíthet. Többfajta táplálék-kiegészítő áll a betegek rendelkezésére, emellett egyes fűszerek (ánizs, kömény, koriander) és gyógynövények (például a borsmenta, a kamilla) is szélhajtó hatásúak, csillapíthatják a hasi panaszokat.

Tudtad? Enzimeket tartalmazó élelmiszerek: A nagy mennyiségű enzimet tartalmazó élelmiszerek közé tartozik a csíráztatott mungóbab. Ezenfelül jelentős mennyiségű enzimet tartalmazó élelmiszerek közé tartozik az ananász, a mangó, a banán, a papaya, a lenmag, a kivi, a gyömbér, a méz, a kókuszvíz, a füge, a kefir, az extra szűz olívaolaj vagy a káposzta.

